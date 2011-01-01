Интернациональный дом: стили со всего мира

Сегодняшний мир стал настолько космополитичным, что каждая из существующих культур уже не кажется нам какой-то далекой и непостижимой. И правда, можно купить билеты и уже через несколько часов оказаться в другой стране, а то и на…

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