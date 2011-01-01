Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Alena Kazimirava
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Гостиная в рустикальном стиле
    Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Гостиная в рустикальном стиле
    Shachebol House, Alena Kazimirava Alena Kazimirava Кухня в рустикальном стиле
    +22
    Shachebol House

    architect, interior stylist

    Услуги
    • Архитектурное проектирование и благоустройство
    • дизайн интерьеров и общественных пространств.
    Регионы обслуживания
    • Московская область
    • Москва
    • Вашингтон
    • Washington D.C.
    Награды компании
    • Финалист конкурса «Текстиль в интерьере» проекта PINWIN (сезон II май 2013)
    • IV Минский международный биеннале молодых архитекторов «Леонардо-2011», Минск, Беларусь, 2011 г. — золотая медаль в номинации «Реставрация, регенерация, реконструкция и восстановление объектов историко-культурного наследия».
    Адрес
    105066 Москва
    Россия
    +7-9161885340 alenakazimirava.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element