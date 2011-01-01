architect, interior stylist
- Услуги
- Архитектурное проектирование и благоустройство
- дизайн интерьеров и общественных пространств.
- Регионы обслуживания
- Московская область
- Москва
- Вашингтон
- Washington D.C.
- Награды компании
- Финалист конкурса «Текстиль в интерьере» проекта PINWIN (сезон II май 2013)
- IV Минский международный биеннале молодых архитекторов «Леонардо-2011», Минск, Беларусь, 2011 г. — золотая медаль в номинации «Реставрация, регенерация, реконструкция и восстановление объектов историко-культурного наследия».
- Адрес
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105066 Москва
Россия
+7-9161885340 alenakazimirava.ru