Мы - Мастерская интерьеров, в лице двух единомышленников, со специальным образованием и опытом работы в строительстве, предлагаем услуги по дизайну и декорированию помещений.

Опыт работы позволил убрать все лишнее и сформировать определенную систему работы, которая дает положительные результаты.

- Мы делаем полный комплекс услуг - от проекта до его реализации.

- Работаем с отделочниками (проверенными на личном опыте).

- Сотрудничаем с магазинами, предоставляющими скидки нашим клиентам.

- При создании проекта учитываем ваши пожелания и бюджет.

- Своей задачей мы считаем создание функционального, гармоничного интерьера, в котором будет комфортно жить именно Вам!



