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Faktura
Дизайнеры интерьера Томск
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж в скандинавском стиле, Faktura Faktura Кухня в скандинавском стиле Дерево Зеленый
    Коттедж в скандинавском стиле, Faktura Faktura Кухня в скандинавском стиле Дерево Зеленый
    Коттедж в скандинавском стиле, Faktura Faktura Кухня в скандинавском стиле
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    Коттедж в скандинавском стиле
    BORZ BLACK для Сергея Романовича , Faktura Faktura Медиа комната в стиле лофт Черный
    BORZ BLACK для Сергея Романовича , Faktura Faktura Гостиная в стиле лофт
    BORZ BLACK для Сергея Романовича , Faktura Faktura Гостиная в стиле лофт
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    BORZ BLACK для Сергея Романовича

    Мы - Мастерская интерьеров, в лице двух единомышленников, со специальным образованием и опытом работы в строительстве, предлагаем услуги по дизайну и декорированию помещений.

    Опыт работы позволил убрать все лишнее и сформировать определенную систему работы, которая дает положительные результаты.

    - Мы делаем полный комплекс услуг - от проекта до его реализации.

    - Работаем с отделочниками (проверенными на личном опыте).

    - Сотрудничаем с магазинами, предоставляющими скидки нашим клиентам.

    - При создании проекта учитываем ваши пожелания и бюджет.

    - Своей задачей мы считаем создание функционального, гармоничного интерьера, в котором будет комфортно жить именно Вам!


    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • 3д визуализация
    • дизайн офисов
    • магазинов
    • ресторанов
    Регионы обслуживания
    Томск, Новосибирск и Краснодар
    Адрес
    Нахановича 12
    634003 Томск
    Россия
    +7-9138613422 vk.com/designinteriorfaktura
    Законное владение

    г.Томск , ул. Нахановича 12, оф 315

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