Мы - Мастерская интерьеров, в лице двух единомышленников, со специальным образованием и опытом работы в строительстве, предлагаем услуги по дизайну и декорированию помещений.
Опыт работы позволил убрать все лишнее и сформировать определенную систему работы, которая дает положительные результаты.
- Мы делаем полный комплекс услуг - от проекта до его реализации.
- Работаем с отделочниками (проверенными на личном опыте).
- Сотрудничаем с магазинами, предоставляющими скидки нашим клиентам.
- При создании проекта учитываем ваши пожелания и бюджет.
- Своей задачей мы считаем создание функционального, гармоничного интерьера, в котором будет комфортно жить именно Вам!
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- 3д визуализация
- дизайн офисов
- магазинов
- ресторанов
- Регионы обслуживания
- Томск, Новосибирск и Краснодар
- Адрес
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Нахановича 12
634003 Томск
Россия
+7-9138613422 vk.com/designinteriorfaktura
г.Томск , ул. Нахановича 12, оф 315