Наша миссия
Создавать красоту и гармонию с любовью для вас. Мы – инструмент реализации Вашей мечты и идей. Руководствуясь в работе основами психологии восприятия, мы создаём интерьер, который будет полностью отражать Вашу личность. Общаясь с заказчиком, задавая ему вопросы, мы стремимся прочувствовать его мироощущение, чтобы материализовать его идею в её наилучшем варианте. Мы можем воплотить в жизнь то, что Вы пока ещё только отдалённо чувствуете. Интерьер, который мы создадим, будет полностью ВАШ.
- Услуги
- дизайн жилых помещений
- дизайн бизнес-пространств
- архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Нью-Йорк
- Москва
- Киев и городах Крыма
- Симферополь
- Адрес
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ул. Петропавловская, д.3, БЦ
Октябрьский
295000 Симферополь
Россия
+7-9787198158 beskodesign.com/ru
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295000, Россия, Республика Крым,г. Симферополь,ул. Петропавловская, д.3,БЦ "Октябрьский"