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Beskodesign
Дизайнеры интерьера Симферополь
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • СИМФЕРОПОЛЬ, КВАРТИРА НА УЛ. ШМИДТА
    КИЕВ, КВАРТИРА , Beskodesign Beskodesign Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
    КИЕВ, КВАРТИРА , Beskodesign Beskodesign Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
    КИЕВ, КВАРТИРА , Beskodesign Beskodesign Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
    +2
    КИЕВ, КВАРТИРА
    СИМФЕРОПОЛЬ, КВАРТИРА ПО УЛ. ЛУГОВАЯ, Beskodesign Beskodesign Гостиная в скандинавском стиле Белый
    СИМФЕРОПОЛЬ, КВАРТИРА ПО УЛ. ЛУГОВАЯ, Beskodesign Beskodesign Гостиная в скандинавском стиле Белый
    СИМФЕРОПОЛЬ, КВАРТИРА ПО УЛ. ЛУГОВАЯ, Beskodesign Beskodesign Гостиная в скандинавском стиле Белый
    +2
    СИМФЕРОПОЛЬ, КВАРТИРА ПО УЛ. ЛУГОВАЯ

    Наша миссия

    Создавать красоту и гармонию с любовью для вас. Мы – инструмент реализации Вашей мечты и идей. Руководствуясь в работе основами психологии восприятия, мы создаём интерьер, который будет полностью отражать Вашу личность. Общаясь с заказчиком, задавая ему вопросы, мы стремимся прочувствовать его мироощущение, чтобы материализовать его идею в её наилучшем варианте. Мы можем воплотить в жизнь то, что Вы пока ещё только отдалённо чувствуете. Интерьер, который мы создадим, будет полностью ВАШ.

    Услуги
    • дизайн жилых помещений
    • дизайн бизнес-пространств
    • архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Нью-Йорк
    • Москва
    • Киев и городах Крыма
    • Симферополь
    Адрес
    ул. Петропавловская, д.3, БЦ Октябрьский
    295000 Симферополь
    Россия
    +7-9787198158 beskodesign.com/ru
    Законное владение

    295000, Россия, Республика Крым,г. Симферополь,ул. Петропавловская, д.3,БЦ "Октябрьский"

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