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1. Зарегистрировать свой профиль на сайте сервиса онлайн-займов в кабинете.
2. Ввести данные о своей личности, вмещающие рабочие сведения, паспортную информацию, а также адрес проживания.
3. Присоединить в базу номер мобильного, а также верифицировать его.
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5. Дождаться поступления средств на счет или карточку.
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- Услуги
- Микрозайм
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Пресненская наб., дом 6, строение 2, южное лобби, 36 этаж, офис 3630
123100 Москва
Россия
+7-4951207582 joy.money
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, этаж 4.