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Джой Мани
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    1. Зарегистрировать свой профиль на сайте сервиса онлайн-займов в кабинете.

    2. Ввести данные о своей личности, вмещающие рабочие сведения, паспортную информацию, а также адрес проживания.

    3. Присоединить в базу номер мобильного, а также верифицировать его.

    4. Решить, каким методом вам удобнее получить деньги, и выбрать такой пункт в соответствующей форме на сайте.

    5. Дождаться поступления средств на счет или карточку.

    Наши плюсы работы с сервисом ДжойМани:

    • Всевозможные дополнительные взыскания, комиссии, переплаты - абсолютно забудьте об этих сложностях

    • При повторных обращениях наши клиенты способны рассчитывать на спец. бонусы

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    • Забудьте про кредитную историю - для нас она вовсе неважна

    • Вам потребуется всего лишь пятнадцать минут для получения материальных средств

    • Не требуются ни надежные поручители, ни какие-нибудь справки о доходе

    Услуги
    Микрозайм
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Пресненская наб., дом 6, строение 2, южное лобби, 36 этаж, офис 3630
    123100 Москва
    Россия
    +7-4951207582 joy.money
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    630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, этаж 4.

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