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ИП Шваюнов Андрей Викторович
Агенты недвижимости Смолевичи
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Проекты

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    • Проектирование и строительство домов под ключ, ИП Шваюнов Андрей Викторович ИП Шваюнов Андрей Викторович Дома в классическом стиле
    Проектирование и строительство домов под ключ, ИП Шваюнов Андрей Викторович ИП Шваюнов Андрей Викторович Дома в классическом стиле
    Проектирование и строительство домов под ключ


    Lumbers

    - белорусская компания, которая 11 лет проектирует и строит дома из бруса

    естественной влажности и камерной сушки. Благодаря специализации на

    конкретном материале, мы гарантируем 100% качество, точное соблюдение

    нормативных технологий и сжатые сроки реализации проектов любой сложности. Мы

    возведем деревянный дом из простого калиброванного и профилированного бруса,

    который готов к сборке, или разработаем индивидуальный проект с учетом

    пожеланий клиента.


    Мы реализуем все этапы строительных работ «под ключ» – от подготовки

    площадки под фундамент, до внутренней отделки помещений – или выполним

    отдельную категорию работ.


    Благодаря собственному производству под Минском и надежным поставщикам

    гарантируем строгое соблюдение установленных сроков и конкурентные

    цены.Lumbers. Надежность, прочность и долговечность домов из бруса.

    Услуги
    Проектирование и строительство домов под ключ
    Регионы обслуживания
    Смолевичи
    Адрес
    ул.Слободская, д.20
    222201 Смолевичи
    Беларусь
    +375-291863363 lumbers.by
    Законное владение


    Минская обл.,

    Смолевичский р-н, г.Смолевичи, ул.Слободская, д.20

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