



Lumbers

- белорусская компания, которая 11 лет проектирует и строит дома из бруса

естественной влажности и камерной сушки. Благодаря специализации на

конкретном материале, мы гарантируем 100% качество, точное соблюдение

нормативных технологий и сжатые сроки реализации проектов любой сложности. Мы

возведем деревянный дом из простого калиброванного и профилированного бруса,

который готов к сборке, или разработаем индивидуальный проект с учетом

пожеланий клиента.





Мы реализуем все этапы строительных работ «под ключ» – от подготовки

площадки под фундамент, до внутренней отделки помещений – или выполним

отдельную категорию работ.





Благодаря собственному производству под Минском и надежным поставщикам

гарантируем строгое соблюдение установленных сроков и конкурентные

цены.Lumbers. Надежность, прочность и долговечность домов из бруса.