Lumbers
- белорусская компания, которая 11 лет проектирует и строит дома из бруса
естественной влажности и камерной сушки. Благодаря специализации на
конкретном материале, мы гарантируем 100% качество, точное соблюдение
нормативных технологий и сжатые сроки реализации проектов любой сложности. Мы
возведем деревянный дом из простого калиброванного и профилированного бруса,
который готов к сборке, или разработаем индивидуальный проект с учетом
пожеланий клиента.
Мы реализуем все этапы строительных работ «под ключ» – от подготовки
площадки под фундамент, до внутренней отделки помещений – или выполним
отдельную категорию работ.
Благодаря собственному производству под Минском и надежным поставщикам
гарантируем строгое соблюдение установленных сроков и конкурентные
цены.Lumbers. Надежность, прочность и долговечность домов из бруса.
- Услуги
- Проектирование и строительство домов под ключ
- Регионы обслуживания
- Смолевичи
- Адрес
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ул.Слободская, д.20
222201 Смолевичи
Беларусь
+375-291863363 lumbers.by
Минская обл.,
Смолевичский р-н, г.Смолевичи, ул.Слободская, д.20