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Дизайн-студия <q>New Walls Design</q>
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект №2, Дизайн-студия "New Walls Design" Дизайн-студия 'New Walls Design' Ванная комната в эклектичном стиле
    Проект №2, Дизайн-студия "New Walls Design" Дизайн-студия 'New Walls Design' Ванная комната в эклектичном стиле
    Проект №2, Дизайн-студия "New Walls Design" Дизайн-студия 'New Walls Design' Ванная комната в эклектичном стиле
    +39
    Проект №2
    Проект №1, Дизайн-студия "New Walls Design" Дизайн-студия 'New Walls Design' Встроенные кухни
    Проект №1, Дизайн-студия "New Walls Design" Дизайн-студия 'New Walls Design' Встроенные кухни
    Проект №1, Дизайн-студия "New Walls Design" Дизайн-студия 'New Walls Design' Гостиная в скандинавском стиле
    +7
    Проект №1

    Мы команда дизайнеров и архитекторов, которая создаст уникальный интерьер Вашего дома или любого общественного пространства. 

    КРЕАТИВНОСТЬ - Это то, за что многие клиенты нас любят и выбирают. Считаем, что каждое жилое и не жилое пространство должно иметь свою индивидуальность, свой характер.

    КОМАНДНАЯ И СИСТЕМНАЯ РАБОТА - В процессе создания идеального жилого пространства придется столкнуться со множеством этапов и принять огромное количество решений. Для облегчения всего процесса мы выработали такую схему работы, чтобы клиент в любой момент понимал что происходит в каждый интересный ему отрезок времени.

    ПРОФЕССИОНАЛИЗМ - Каждый сотрудник нашей студии имеет огромный, многолетний опыт в разработке и реализации проектов любой сложности, от частных интерьеров со сложной инженерной составляющей, до общественных помещений со всеми втекающими и вытекающими задачами.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн общественных помещений
    Регионы обслуживания
    все города России и Краснодар
    Адрес
    ул. Казбекская 13
    350062 Краснодар
    Россия
    +7-9189501660 nwdesign.studio
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