О НАС НАХОДИМСЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ

Меня зовут Игорь Ивахненко, я являюсь основателем и руководителем именого дизайн бюро: «Interior design - Ivakhnenko Igor».

Мое отношение к работе точно такое, как отношение к ребенку, я выращиваю каждый проект с трепетом, прорабатывая все до мельчайшей деталировки, предоставляя клиенту не просто проект, а воплощение «Икусства».