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Design Ivakhnenko
Дизайнеры Ростов-На-Дону
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    О НАС НАХОДИМСЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ

    Меня зовут Игорь Ивахненко, я являюсь основателем и руководителем именого дизайн бюро: «Interior design - Ivakhnenko Igor».

    Мое отношение к работе точно такое, как отношение к ребенку, я выращиваю каждый проект с трепетом, прорабатывая все до мельчайшей деталировки, предоставляя клиенту не просто проект, а воплощение «Икусства».

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • Архитектура
    • Проектирование
    • Ремонт
    • Отделка
    • Строительные раб
    • оты
    • Визуализация
    • 3D Визуализация
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    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Краснодар
    • Москва
    • Санкт-Питербург
    Адрес
    2 Володарского 178
    344 000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9885881232 design-ivakhnenko.ru
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