О НАС НАХОДИМСЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ
Меня зовут Игорь Ивахненко, я являюсь основателем и руководителем именого дизайн бюро: «Interior design - Ivakhnenko Igor».
Мое отношение к работе точно такое, как отношение к ребенку, я выращиваю каждый проект с трепетом, прорабатывая все до мельчайшей деталировки, предоставляя клиенту не просто проект, а воплощение «Икусства».
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- Архитектура
- Проектирование
- Ремонт
- Отделка
- Строительные раб
- оты
- Визуализация
- 3D Визуализация
- Показать все 9 услуги
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону
- Краснодар
- Москва
- Санкт-Питербург
- Адрес
-
2 Володарского 178
344 000 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9885881232 design-ivakhnenko.ru