СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ XO DESIGN
Студия XOdesign - это команда квалифицированных специалистов, которые создают дизайн-проекты, помогающие оптимизировать расходы на ремонт.
Работаем по всему миру.
Закажите дизайн-проект прямо сейчас! Поможем сэкономить до 40% бюджета
- Услуги
- Визуализация интерьера
- Дизайн лоджии
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн винного погреба
- Дизайн гардеробной
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
- Дизайн и строительство мастерской
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн интерьера
- Дизайн кухни
- Дизайн освещения
- Дизайн прихожей
- Дизайн развлекательного центра на заказ
- Дизайн тамбура
- Консультация по цвету
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Подбор мебели
- Ремонт квартиры в новостройке
- Ремонт кухни
- Элитный ремонт
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- Адрес
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01000 Киев
Украина
+380-981108820 xodesign.com.ua