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DesArch Studio
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квртира-студия в Шушарах, DesArch Studio DesArch Studio Маленькие кухни
    Квртира-студия в Шушарах, DesArch Studio DesArch Studio Ванная комната в стиле модерн
    Квртира-студия в Шушарах, DesArch Studio DesArch Studio Маленькие кухни
    +1
    Квртира-студия в Шушарах
    Двухкомнатная квартира в Пушкине, DesArch Studio DesArch Studio Ванная в классическом стиле
    Двухкомнатная квартира в Пушкине, DesArch Studio DesArch Studio Гостиная в классическом стиле
    Двухкомнатная квартира в Пушкине, DesArch Studio DesArch Studio Маленькие кухни
    +3
    Двухкомнатная квартира в Пушкине
    Услуги
    • декорирование
    • дизайн-проект
    • ремонт
    • дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    Адрес
    197373 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219831401 www.desarchstudio.com

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