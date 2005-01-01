История нашей компании уходит в далекий 2005 год. Наша мастерская была оборудована в г. Клайпеда Литовской республики. Производим мебель и предметы интерьера от классики до Hi-Tech, практически любой сложности

Со временем фабрика выросла до современного производства. Внедрено самое современное оборудование, такое как 5-и осевой центр Homag BMG 611, 4-х осевой центр BZT, покрасочная камера NESTRO и многое другое.

Собрана великолепная команда: столяры, резчики по дереву, специалисты по покраске и золочению, которые в совершенстве владеют своим мастерством.

Наш лозунг - Ваша идея-наша работа!