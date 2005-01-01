История нашей компании уходит в далекий 2005 год. Наша мастерская была оборудована в г. Клайпеда Литовской республики. Производим мебель и предметы интерьера от классики до Hi-Tech, практически любой сложности
Со временем фабрика выросла до современного производства. Внедрено самое современное оборудование, такое как 5-и осевой центр Homag BMG 611, 4-х осевой центр BZT, покрасочная камера NESTRO и многое другое.
Собрана великолепная команда: столяры, резчики по дереву, специалисты по покраске и золочению, которые в совершенстве владеют своим мастерством.
Наш лозунг - Ваша идея-наша работа!
- Услуги
- Эксклюзивная мебель и предметы интерьера.
- Уникальные двери
- Мебель для кораблей
- Регионы обслуживания
- Россия
- Белоруссия
- Казахстан
- Германия
- Норвегия
- Швеция
- Адрес
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Šilutės pl. 107
LT95112 Клайпеда
Литва
+370-61159515 memelwood.lt/ru
Šilutės pl.107, LT95112 Klaipėda, Lithuania