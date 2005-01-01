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Memel Wood
Мебель и аксессуары Клайпеда
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

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    • Интерьер частного дома, Memel Wood Memel Wood ГостинаяШкафы и серванты
    Интерьер частного дома, Memel Wood Memel Wood ГостинаяШкафы и серванты
    Интерьер частного дома, Memel Wood Memel Wood ГостинаяШкафы и серванты
    +5
    Интерьер частного дома

    История нашей компании уходит в далекий 2005 год. Наша мастерская была оборудована в г. Клайпеда Литовской республики. Производим мебель и предметы интерьера от классики до Hi-Tech, практически любой сложности

    Со временем фабрика выросла до современного производства. Внедрено самое современное оборудование, такое как 5-и осевой центр Homag BMG 611, 4-х осевой центр BZT, покрасочная камера NESTRO и многое другое.

    Собрана великолепная команда: столяры, резчики по дереву, специалисты по покраске и золочению, которые в совершенстве владеют своим мастерством.

    Наш лозунг - Ваша идея-наша работа!  

    Услуги
    • Эксклюзивная мебель и предметы интерьера.
    • Уникальные двери
    • Мебель для кораблей
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Белоруссия
    • Казахстан
    • Германия
    • Норвегия
    • Швеция
    Адрес
    Šilutės pl. 107
    LT95112 Клайпеда
    Литва
    +370-61159515 memelwood.lt/ru
    Законное владение

    Šilutės pl.107, LT95112 Klaipėda, Lithuania

    Отзыв

    Vytautas Brazaitis
    Качество, большой выбор
    больше 4 лет назад
    Jevgenij Bogdanov
    Основные понятия, чистый, теплый
    около 4 лет назад
    Mindaugas Kaubrys
    Лучшие производители мебели
    около 2 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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