Дизайнерский и индивидуальный ремонт квартир и коттеджей

Профессиональный ремонт офисов, кафе, ресторанов, салонов красоты, барбершопов, бутиков, банков, фитнес центров

Все работы выполняются по договору подряда

В договоре жестко фиксируем: Сроки, Стоимость и объем работ

Гарантия на работы до 3 лет.

В работе используем только высококачественные отделочные материалы с предоставлением сертификатов качества Ростест