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Basis Stroy Дизайнерский ремонт квартир, коттеджей, офисов
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Дизайнерский ремонт квартиры 145м2 в ЖК RedSide, Basis Stroy Дизайнерский ремонт квартир, коттеджей, офисов Basis Stroy Дизайнерский ремонт квартир, коттеджей, офисов Гостиная в классическом стиле
    Дизайнерский ремонт квартиры 145м2 в ЖК RedSide, Basis Stroy Дизайнерский ремонт квартир, коттеджей, офисов Basis Stroy Дизайнерский ремонт квартир, коттеджей, офисов Гостиная в классическом стиле
    Дизайнерский ремонт квартиры 145м2 в ЖК RedSide, Basis Stroy Дизайнерский ремонт квартир, коттеджей, офисов Basis Stroy Дизайнерский ремонт квартир, коттеджей, офисов Гостиная в классическом стиле
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    Дизайнерский ремонт квартиры 145м2 в ЖК RedSide

    Дизайнерский и индивидуальный ремонт квартир и коттеджей

    Профессиональный ремонт офисов, кафе, ресторанов, салонов красоты, барбершопов, бутиков, банков, фитнес центров

    Все работы выполняются по договору подряда

    В договоре жестко фиксируем: Сроки, Стоимость и объем работ

    Гарантия на работы до 3 лет.

    В работе используем только высококачественные отделочные материалы с предоставлением сертификатов качества Ростест

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • комплексный ремонт квартир
    • комплексный ремонт коттеджей
    • комплексный ремонт офисов
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Варшавское шоссе д.125 к.3 стр.1
    117587 Москва
    Россия
    +7-4952242650 bz-stroy.ru
    Законное владение

    г. Москва Варшавское шоссе д.125 к.3 стр.1

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