Дизайнерский и индивидуальный ремонт квартир и коттеджей
Профессиональный ремонт офисов, кафе, ресторанов, салонов красоты, барбершопов, бутиков, банков, фитнес центров
Все работы выполняются по договору подряда
В договоре жестко фиксируем: Сроки, Стоимость и объем работ
Гарантия на работы до 3 лет.
В работе используем только высококачественные отделочные материалы с предоставлением сертификатов качества Ростест
- Услуги
- Дизайн интерьера
- комплексный ремонт квартир
- комплексный ремонт коттеджей
- комплексный ремонт офисов
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Варшавское шоссе д.125 к.3 стр.1
117587 Москва
Россия
+7-4952242650 bz-stroy.ru
Законное владение
г. Москва Варшавское шоссе д.125 к.3 стр.1