Здравствуйте! Я руководитель дизайн-студии интерьера "Plan A". Высшее архитектурное образование (НГАХА). Услуги: Разработка дизайн-проекта жилых и общественных помещений. Чертежи. 3D-визуализации. Есть опыт с удаленными заказами. С удовольствием помогу вам с дизайном помещений, чертежами и отвечу на все вопросы по почте int-elena@ya.ru.