Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Plan A
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Здравствуйте! Я руководитель дизайн-студии интерьера "Plan A". Высшее архитектурное образование (НГАХА). Услуги: Разработка дизайн-проекта жилых и общественных помещений. Чертежи. 3D-визуализации. Есть опыт с удаленными заказами. С удовольствием помогу вам с дизайном помещений, чертежами и отвечу на все вопросы по почте int-elena@ya.ru.

    Услуги
    Разработка дизайн-проекта жилых и общественных помещений. Чертежи. 3D-визуализации. Есть опыт с удаленными заказами.
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург, г.Москва и Новосибирск
    Адрес
    197000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9818474706 www.lenaivanova.ru
      Add SEO element