Здравствуйте! Я руководитель дизайн-студии интерьера "Plan A". Высшее архитектурное образование (НГАХА). Услуги: Разработка дизайн-проекта жилых и общественных помещений. Чертежи. 3D-визуализации. Есть опыт с удаленными заказами. С удовольствием помогу вам с дизайном помещений, чертежами и отвечу на все вопросы по почте int-elena@ya.ru.
- Услуги
- Разработка дизайн-проекта жилых и общественных помещений. Чертежи. 3D-визуализации. Есть опыт с удаленными заказами.
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург, г.Москва и Новосибирск
- Адрес
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197000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9818474706 www.lenaivanova.ru