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Plan A Design
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    • Уже более 5 лет мы проектируем уникальные интерьеры для своих клиентов. Мы создаем и уютные современные жилые интерьеры, и интерьеры в традиционном классическом стиле. Все клиенты разные, и мы уделяем каждому столько времени, сколько нужно, чтобы действительно понять его потребности, поэтому наш дизайн – это всегда отражение людей, для которых он создан. Наши интерьеры отличаются сочетанием высокого стиля и функциональных решений. Мы открыты ко всему новому и используем для реализации проектов инновационные материалы и технологии. Комплексный подход к дизайну обеспечивает максимальное удобство для клиентов, позволяя нашей команде вести проект и контролировать отделочные работы, так что вы можете следить и управлять процессом создания вашего интерьера и удаленно.

    Услуги
    Создание и полная реализация дизайн-проектов. Дизайн-проект включает в себя пакет чертежей и 3d-визуализации.
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург, г. Москва и Во всем мире
    Адрес
    197000 Санкт-Петербург
    Россия
    www.plan-a-design.ru
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