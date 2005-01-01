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Elena Potemkina
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира на ул.Рословка, Elena Potemkina Elena Potemkina Гостиная в классическом стиле
    Квартира на ул.Рословка, Elena Potemkina Elena Potemkina Спальня в классическом стиле
    Квартира на ул.Рословка, Elena Potemkina Elena Potemkina Спальня в классическом стиле
    +18
    Квартира на ул.Рословка
    Квартира в ЖК Некрасовка, Elena Potemkina Elena Potemkina Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Некрасовка, Elena Potemkina Elena Potemkina Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Некрасовка, Elena Potemkina Elena Potemkina Гостиные в эклектичном стиле
    +17
    Квартира в ЖК Некрасовка
    Загородный дом под г.Владимиром, Elena Potemkina Elena Potemkina Столовая комната в стиле кантри
    Загородный дом под г.Владимиром, Elena Potemkina Elena Potemkina Столовая комната в стиле кантри
    Загородный дом под г.Владимиром, Elena Potemkina Elena Potemkina Столовая комната в стиле кантри
    +6
    Загородный дом под г.Владимиром
    Квартира в ЖК TRIUMPH PALACE, Elena Potemkina Elena Potemkina Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК TRIUMPH PALACE, Elena Potemkina Elena Potemkina Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК TRIUMPH PALACE, Elena Potemkina Elena Potemkina Гостиные в эклектичном стиле
    +14
    Квартира в ЖК TRIUMPH PALACE
    Дом в Миллениум Парке, Elena Potemkina Elena Potemkina Столовая комната в эклектичном стиле
    Дом в Миллениум Парке, Elena Potemkina Elena Potemkina Кухни в эклектичном стиле
    Дом в Миллениум Парке, Elena Potemkina Elena Potemkina Столовая комната в эклектичном стиле
    +10
    Дом в Миллениум Парке
    Апартаменты в ЖК Легенда Цветного, Elena Potemkina Elena Potemkina Гостиная в стиле минимализм
    Апартаменты в ЖК Легенда Цветного, Elena Potemkina Elena Potemkina Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Апартаменты в ЖК Легенда Цветного, Elena Potemkina Elena Potemkina Детская комнатa в стиле минимализм
    +14
    Апартаменты в ЖК Легенда Цветного
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    Я архитектор, дизайнер интерьера и декоратор. Родилась в Москве. Окончила Московский Государственный Художественно-Промышленный Университет им. С.Г.Строганова по специальности «Художественное проектирование интерьеров». С 2005 года занимаюсь созданием архитектурных проектов и проектов интерьера для частных заказчиков. С 2009 года я являюсь членом Московского Творческого Союза Художников и поэтому в интерьерах возможно использование авторских произведений живописи.

    Услуги
    Проектирование интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская обл.
    Адрес
    Кантемировская
    115409 Москва
    Россия
    +7-9250579916 www.elenapotemkina.com

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