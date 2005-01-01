Я архитектор, дизайнер интерьера и декоратор. Родилась в Москве. Окончила Московский Государственный Художественно-Промышленный Университет им. С.Г.Строганова по специальности «Художественное проектирование интерьеров». С 2005 года занимаюсь созданием архитектурных проектов и проектов интерьера для частных заказчиков. С 2009 года я являюсь членом Московского Творческого Союза Художников и поэтому в интерьерах возможно использование авторских произведений живописи.