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Дизайнеры интерьера Пенза
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    Дизайн студия АДРЕС в Пензе и Москве предлагает услуги профессиональной разработки дизайн-проекта интерьера «под ключ». Мы станем для Вас надёжным помощником и другом в вопросах создания нового облика вашего жилья. АДРЕС — сплоченная команда молодых талантливых специалистов. Мы не боимся отойти от стандартных принципов организации пространства в пользу более эргономичного и удобного интерьера. Мы занимаемся дизайном потому, что мы это любим и умеем. Проектируя интерьер, мы ставим себя на место заказчика, и всегда думаем, удобно ли жить, работать или отдыхать в пространстве, которое мы создаём. При этом, не забываем о личных просьбах, пожеланиях и потребностях клиента. Мы создаём интерьеры для любых типов помещений: квартиры, коттеджи, пентхаусы, виллы, магазины, рестораны, офисы и др.АДРЕС заботится о своих клиентах и старается услышать от Вас: «Спасибо! Это то, что я хотел!».Назначить удобное время визита, получить полную консультацию от наших профессионалов Вы можете по телефону 8 (927) 375-05-51 или написав на adrespnz@mail.ru

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Пенза и Москва
    Адрес
    ул. Чкалова 32 а
    440052 Пенза
    Россия
    +7-9374427239 adrespnz.ru

    Отзыв

    Искандер Небараев
    Ребята из дизайн студии "Адрес" сделали дизайн моей квартиры в лучшем виде. Все объяснили и показали. Большое спасибо!
    около 5 лет назад
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