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Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS
Дизайнеры Санкт-Петербург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дизайн-проект для магазина эко-мяса.. площадью 45 м2, Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи
    Дизайн-проект для магазина эко-мяса.. площадью 45 м2, Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS Конференц-центры в стиле лофт
    Дизайн-проект для магазина эко-мяса.. площадью 45 м2, Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS КухняКухонная мебель
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    Дизайн-проект для магазина эко-мяса.. площадью 45 м2
    Ресторан Salat - 720м2, Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS Конференц-центры в стиле лофт Черный
    Ресторан Salat - 720м2, Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS
    Ресторан Salat - 720м2, Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS
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    Ресторан Salat - 720м2

    Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS на рынке более 8 лет. Основное направление это HoReCa.

    В портфолио выполненных работ: квартиры, частные дома, spa- салоны, магазины, кафе, рестораны, гос. заказы, экспо-стэнды. В том числе заказы по России и за рубежом.   

    Услуги
    • создание индивидуального проекта
    • 3D визуализация
    • оформление интерьера
    • проектирование эксклюзивной меели
    • ремонтно-строительные и отделочные работы
    • консультационное сопровождение заказчика
    • -авторский надзор
    • б
    • Разработка авторских светильников
    • предметов интерьера и арт объектов
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Авиаторов Балтики 7
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9111973716 vk.com/club119968125
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