Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS на рынке более 8 лет. Основное направление это HoReCa.

В портфолио выполненных работ: квартиры, частные дома, spa- салоны, магазины, кафе, рестораны, гос. заказы, экспо-стэнды. В том числе заказы по России и за рубежом.