Студия дизайна ALIONA SAJIN DESIGN SOLUTIONS на рынке более 8 лет. Основное направление это HoReCa.
В портфолио выполненных работ: квартиры, частные дома, spa- салоны, магазины, кафе, рестораны, гос. заказы, экспо-стэнды. В том числе заказы по России и за рубежом.
- Услуги
- создание индивидуального проекта
- 3D визуализация
- оформление интерьера
- проектирование эксклюзивной меели
- ремонтно-строительные и отделочные работы
- консультационное сопровождение заказчика
- -авторский надзор
- б
- Разработка авторских светильников
- предметов интерьера и арт объектов
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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ул. Авиаторов Балтики 7
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9111973716 vk.com/club119968125