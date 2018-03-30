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Help Remont
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Laboratoria Art & Science Space, Help Remont Help Remont Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Белый
    Laboratoria Art & Science Space, Help Remont Help Remont Конференц-центры в стиле лофт
    Laboratoria Art & Science Space, Help Remont Help Remont Конференц-центры в стиле лофт
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    Laboratoria Art & Science Space

    Help Remont — студия дизайна интерьера, творческая команда архитекторов, дизайнеров, профессиональных менеджеров, объединившихся в 2007 году для создания «под ключ» интерьеров комфорт и бизнес-класса.Нам не интересно рисовать просто проекты, которые вы можете скачать в интернете .

    Мы создаем интерьеры с концепцией, сопровождая весь процесс создания интерьера от и до.

    Мы придумываем, рисуем, ищем и строим сами, а после все убираем за собой.Мы потратили 10 лет, что бы собрать команду, которая любит свою работу и знает, что делает.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • комплетация
    • ремонт под ключ
    • декор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Зоологическая д.22
    125239 Москва
    Россия
    +7-4952839983 help-r.ru
    Законное владение

    г.Москва

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