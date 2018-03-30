Help Remont — студия дизайна интерьера, творческая команда архитекторов, дизайнеров, профессиональных менеджеров, объединившихся в 2007 году для создания «под ключ» интерьеров комфорт и бизнес-класса.Нам не интересно рисовать просто проекты, которые вы можете скачать в интернете .
Мы создаем интерьеры с концепцией, сопровождая весь процесс создания интерьера от и до.
Мы придумываем, рисуем, ищем и строим сами, а после все убираем за собой.Мы потратили 10 лет, что бы собрать команду, которая любит свою работу и знает, что делает.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- комплетация
- ремонт под ключ
- декор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Зоологическая д.22
125239 Москва
Россия
+7-4952839983 help-r.ru
Законное владение
г.Москва