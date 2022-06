В сфере дизайна интерьеров с 2010 г.

Совместно с супругом и партнером в 2012 году открыли собственную Студию дизайна и ремонта KUB Studio. Основная деятельность студии - это дизайн интерьеров и ремонт помещении под ключ.

Основная задача студии - это предоставить качественный проект, который отвечает всем потребностям клиента. Создать функциональный, эргономичный интерьер с подбором всех материалов и мебели по стоимости не выходящих за рамки планируемого бюджета.

Создадим и реализуем интерьер вашей мечты, с последующей реализацией!

In the field of interior design since 2010, together with his wife and partner in 2012 opened his own Studio design and repair KUB Studio. The main activity of the Studio is interior design and repair of turnkey premises. The main task of the Studio is to provide a quality project that meets all the needs of the client. Create a functional, ergonomic interior with the selection of all material