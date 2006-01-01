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NORD PLAN
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттеджный поселок «LAKE VILLA» ("ВИЛЛА ОЗЕРО"), NORD PLAN NORD PLAN Загородные дома Железобетон
    Коттеджный поселок «LAKE VILLA» ("ВИЛЛА ОЗЕРО"), NORD PLAN NORD PLAN Балкон в скандинавском стиле ДПК
    Коттеджный поселок «LAKE VILLA» ("ВИЛЛА ОЗЕРО"), NORD PLAN NORD PLAN Дома с террасами Дерево
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    Коттеджный поселок «LAKE VILLA» ("ВИЛЛА ОЗЕРО")
    "ЧАЙНОЕ ОЗЕРО", NORD PLAN NORD PLAN Гостиная в стиле минимализм Стекло
    "ЧАЙНОЕ ОЗЕРО"

    Компания «NORD PLAN» работает в сфере загородного домостроения с 2006 года. За это время специалистами компании реализовано несколько коттеджных поселков, запроектировано и построено большое количество частных домовладений различной ценовой категории общей площадью более 100 000 м2.

    «NORD PLAN» сегодня - это многопрофильная компания, оказывающая полный спектр услуг, от создания фор-эскиза до сдачи построенного объекта заказчику с передачей полного комплекта проектной документации, актов на скрытые работы, сертификатов на используемые строительные материалы и инженерное оборудование.

    Услуги
    • Проектирование и стоительство загородных домов
    • Благоустройство приусадебных участков
    Регионы обслуживания
    • Ленинградская область
    • Санкт-Петербург
    Награды компании
    премия Build Architecture Awards в номинации Best Bespoke Home Designers – Russia от BUILD Magazine
    Адрес
    ш. Революции, д. 69, лит.А, офис 56, БЦ Re-Forma
    194017 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8124085453 nord-plan.ru
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