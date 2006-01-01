Компания «NORD PLAN» работает в сфере загородного домостроения с 2006 года. За это время специалистами компании реализовано несколько коттеджных поселков, запроектировано и построено большое количество частных домовладений различной ценовой категории общей площадью более 100 000 м2.
«NORD PLAN» сегодня - это многопрофильная компания, оказывающая полный спектр услуг, от создания фор-эскиза до сдачи построенного объекта заказчику с передачей полного комплекта проектной документации, актов на скрытые работы, сертификатов на используемые строительные материалы и инженерное оборудование.
- Услуги
- Проектирование и стоительство загородных домов
- Благоустройство приусадебных участков
- Регионы обслуживания
- Ленинградская область
- Санкт-Петербург
- Награды компании
- премия
Build Architecture Awardsв номинации
Best Bespoke Home Designers – Russiaот BUILD Magazine
- Адрес
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ш. Революции, д. 69, лит.А, офис 56, БЦ
Re-Forma
194017 Санкт-Петербург
Россия
+7-8124085453 nord-plan.ru