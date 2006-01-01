Компания «NORD PLAN» работает в сфере загородного домостроения с 2006 года. За это время специалистами компании реализовано несколько коттеджных поселков, запроектировано и построено большое количество частных домовладений различной ценовой категории общей площадью более 100 000 м2.

«NORD PLAN» сегодня - это многопрофильная компания, оказывающая полный спектр услуг, от создания фор-эскиза до сдачи построенного объекта заказчику с передачей полного комплекта проектной документации, актов на скрытые работы, сертификатов на используемые строительные материалы и инженерное оборудование.