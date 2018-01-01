Мы дизайн студия – ADI Interiors Group. Студия работает с 2018 года.
Мы разрабатываем интерьеры частных домов и квартир, также консультируем по дизайну/декору и подбираем материалы. Сотрудничаем с известными поставщиками в Уфе и Москве. Мы знаем, как выстроить процесс от идеи до полной реализации проекта под ключ.
- Услуги
- Дизайн проект
- Консультация по дизайну интерьера
- Декорирование интерьера
- Подбор материалов
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Уфа
- Москва
- Екатеринбург
- Санкт Петербург
- Адрес
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Летчиков
450010 Уфа
Россия
+7-9177808287 www.instagram.com/adi.interiors.group
Законное владение
г. Уфа
ул. Летчиков