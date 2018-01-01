Мы дизайн студия – ADI Interiors Group. Студия работает с 2018 года.

Мы разрабатываем интерьеры частных домов и квартир, также консультируем по дизайну/декору и подбираем материалы. Сотрудничаем с известными поставщиками в Уфе и Москве. Мы знаем, как выстроить процесс от идеи до полной реализации проекта под ключ.