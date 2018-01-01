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ADI Interiors Group
Дизайнеры интерьера Уфа
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Загородный дом в современном стиле, ADI Interiors Group ADI Interiors Group Гостиная в стиле модерн
    Загородный дом в современном стиле, ADI Interiors Group ADI Interiors Group Гостиная в стиле модерн
    Загородный дом в современном стиле, ADI Interiors Group ADI Interiors Group Кухня в стиле модерн
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    Загородный дом в современном стиле

    Мы дизайн студия – ADI Interiors Group. Студия работает с 2018 года.

    Мы разрабатываем интерьеры частных домов и квартир, также консультируем по дизайну/декору и подбираем материалы. Сотрудничаем с известными поставщиками в Уфе и Москве. Мы знаем, как выстроить процесс от идеи до полной реализации проекта под ключ.

    Услуги
    • Дизайн проект
    • Консультация по дизайну интерьера
    • Декорирование интерьера
    • Подбор материалов
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Уфа
    • Москва
    • Екатеринбург
    • Санкт Петербург
    Адрес
    Летчиков
    450010 Уфа
    Россия
    +7-9177808287 www.instagram.com/adi.interiors.group
    Законное владение

    г. Уфа

    ул. Летчиков

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