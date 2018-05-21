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Дизайнеры интерьера Москва
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    • Немного о себе:

    Леонид А. Арапов - инженер, архитектор, дизайнер интерьеров. В профессии с 2004 года, с момента окончания Московского Государственного Строительного Университета.

    В разных ролях и ипостасях работал в российских и международных проектных компаниях. Собственные проекты веду более 10 лет, в рамках собственной компании - с 2012 года.


    Немного о философии компании:

    Когда увлеченность идеей соединяется в одних руках с профессионализмом, тогда и рождаются неповторимые работы, делающие счастливыми наших заказчиков и нас самих.

    Интерьерное бюро Леонида Арапова — творческий коллектив, объединённый общей целью создавать индивидуальные интерьеры для наших клиентов.

    Опыт проектирования у специалистов команды более 7-ми лет. Мы не рисуем абстрактных картинок и знаем, как воплотить в жизнь наши с Вами идеи.


    Посмотрите наше портфолио и оцените сами!

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • Планировочные решения
    • архитектурное проектирование
    • Архитектурный дизайн
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    проезд Ольминского, 3Ас3
    129085 Москва
    Россия
    +7-9772783019 buro-a.ru
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