Немного о себе:
Леонид А. Арапов - инженер, архитектор, дизайнер интерьеров. В профессии с 2004 года, с момента окончания Московского Государственного Строительного Университета.
В разных ролях и ипостасях работал в российских и международных проектных компаниях. Собственные проекты веду более 10 лет, в рамках собственной компании - с 2012 года.
Немного о философии компании:
Когда увлеченность идеей соединяется в одних руках с профессионализмом, тогда и рождаются неповторимые работы, делающие счастливыми наших заказчиков и нас самих.
Интерьерное бюро Леонида Арапова — творческий коллектив, объединённый общей целью создавать индивидуальные интерьеры для наших клиентов.
Опыт проектирования у специалистов команды более 7-ми лет. Мы не рисуем абстрактных картинок и знаем, как воплотить в жизнь наши с Вами идеи.
Посмотрите наше портфолио и оцените сами!
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Планировочные решения
- архитектурное проектирование
- Архитектурный дизайн
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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проезд Ольминского, 3Ас3
129085 Москва
Россия
+7-9772783019 buro-a.ru