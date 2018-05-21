Немного о себе:

Леонид А. Арапов - инженер, архитектор, дизайнер интерьеров. В профессии с 2004 года, с момента окончания Московского Государственного Строительного Университета.

В разных ролях и ипостасях работал в российских и международных проектных компаниях. Собственные проекты веду более 10 лет, в рамках собственной компании - с 2012 года.





Немного о философии компании:

Когда увлеченность идеей соединяется в одних руках с профессионализмом, тогда и рождаются неповторимые работы, делающие счастливыми наших заказчиков и нас самих.

Интерьерное бюро Леонида Арапова — творческий коллектив, объединённый общей целью создавать индивидуальные интерьеры для наших клиентов.

Опыт проектирования у специалистов команды более 7-ми лет. Мы не рисуем абстрактных картинок и знаем, как воплотить в жизнь наши с Вами идеи.





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