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SUNINROOM
Дизайнеры интерьера Воронеж
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Сканди Студия, SUNINROOM SUNINROOM Спальня в скандинавском стиле
    Сканди Студия, SUNINROOM SUNINROOM Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Сканди Студия, SUNINROOM SUNINROOM Ванная комната в скандинавском стиле
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    Сканди Студия

    Я, Александра, дизайнер интерьеров, преподаватель визуализации в 3DCLUB ВОРОНЕЖ https://vk.com/3dclub_voronezh ,архитектор и идейный вдохновитель и создатель студии SUNINROOM.

    Занимаюсь: - дизайн интерьера ( создание концепции, 3д визуализации, рабочие чертежи, подбор мебели и материалов,авторский надзор, комплектация и реализация проекта) - обучение 3 д визуализации и ревиту - разработка эскизных проектов частных домов, беседок, мансард- концептуальных предложений офисных и общественных зданий, а также разрабатываю сервис по созданию и ремонту квартир под ключ по адаптивному шаблону

    Услуги
    • визуализация
    • обучение
    • концепция
    • дизайн интерьера
    • планировки
    Регионы обслуживания
    • Воронеж
    • Москва
    • Краснодар
    • Ростов
    • Сочи
    Адрес
    394005 Воронеж
    Россия
    +7-9515542429 vk.com/suninroom
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