Я, Александра, дизайнер интерьеров, преподаватель визуализации в 3DCLUB ВОРОНЕЖ https://vk.com/3dclub_voronezh ,архитектор и идейный вдохновитель и создатель студии SUNINROOM.

Занимаюсь: - дизайн интерьера ( создание концепции, 3д визуализации, рабочие чертежи, подбор мебели и материалов,авторский надзор, комплектация и реализация проекта) - обучение 3 д визуализации и ревиту - разработка эскизных проектов частных домов, беседок, мансард- концептуальных предложений офисных и общественных зданий, а также разрабатываю сервис по созданию и ремонту квартир под ключ по адаптивному шаблону