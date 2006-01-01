Дизайн интерьера — это наше призвание.Используя наши знания и опыт, мы поможем выразить в интерьере ваш вкус и желания.
Задача нашей команды профессионалов не только разработка дизайна, но и реализация проекта.
Поэтому мы предоставляем весь спектр услуг для удобства и экономии вашего времени:
— выполнение дизайн-проекта
— комплектация (подбор материалов, мебели, светильников…)
— авторский надзор.
- Услуги
- Дизайн интерьеров, Дизайн и Дизайнер Интерьеров
- Регионы обслуживания
- Самарская область
- Самара
- Тольятти
- Сызрань
- Казань
- Самара, Тольятти
- Награды компании
- Публикация в интернет издании Интерьер + дизайн 2018 г.
- Публикация в журнале PremierЭкспер 2018 г.
- Публикация в журнале Diamond Kids 2017 г.
- Поволжский государственный университет сервиса 2006-2013.
- Участник конкурса квартирный вопрос 2015.
- Публикация в журнале 2016 PinWin.
- Адрес
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Чапаевская, дом 155
443010 Самара, Тольятти
Россия
+7-9270248493 www.instagram.com/saprykina.s