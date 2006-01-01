Дизайн интерьера — это наше призвание.Используя наши знания и опыт, мы поможем выразить в интерьере ваш вкус и желания.

Задача нашей команды профессионалов не только разработка дизайна, но и реализация проекта.

Поэтому мы предоставляем весь спектр услуг для удобства и экономии вашего времени:

— выполнение дизайн-проекта

— комплектация (подбор материалов, мебели, светильников…)

— авторский надзор.