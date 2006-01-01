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Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров
Дизайнеры интерьера Самара, Тольятти
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в современном стиле, Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Гостиная в стиле лофт
    Дом в современном стиле, Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Детская комната в стиле лофт
    Дом в современном стиле, Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Ванная в стиле лофт
    Дом в современном стиле
    Загородный дом КП Бриз, Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Ванная в классическом стиле
    Загородный дом КП Бриз, Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом КП Бриз, Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Гостиная в классическом стиле
    +2
    Загородный дом КП Бриз
    Дом в классическом стиле, Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Гостиная в классическом стиле
    Дом в классическом стиле, Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Сапрыкина Светлана Дизайнер Интерьеров Кухня в классическом стиле
    Дом в классическом стиле

    Дизайн интерьера — это наше призвание.Используя наши знания и опыт, мы поможем выразить в интерьере ваш вкус и желания.

    Задача нашей команды профессионалов не только разработка дизайна, но и реализация проекта.

    Поэтому мы предоставляем весь спектр услуг для удобства и экономии вашего времени:

    — выполнение дизайн-проекта

    — комплектация (подбор материалов, мебели, светильников…)

    — авторский надзор.

    Услуги
    Дизайн интерьеров, Дизайн и Дизайнер Интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Самарская область
    • Самара
    • Тольятти
    • Сызрань
    • Казань
    • Самара, Тольятти
    Награды компании
    • Публикация в интернет издании Интерьер + дизайн 2018 г.
    • Публикация в журнале PremierЭкспер 2018 г.
    • Публикация в журнале Diamond Kids 2017 г.
    • Поволжский государственный университет сервиса 2006-2013.
    • Участник конкурса квартирный вопрос 2015.
    • Публикация в журнале 2016 PinWin.
    Адрес
    Чапаевская, дом 155
    443010 Самара, Тольятти
    Россия
    +7-9270248493 www.instagram.com/saprykina.s

    Отзыв

    Евгений Петрушов Евгений Петрушов
    Заказывали проект двух комнатной квартиры у Светланы, остались очень довольны. Получилось как на картинке, сэкономили уйму времени и нервов.
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2018
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