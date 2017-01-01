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WRIGHT FORM
Дизайнеры интерьера Самара
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж 1‑эт, 130 м2, Красноглинский район, WRIGHT FORM WRIGHT FORM Кухня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Коттедж 1‑эт, 130 м2, Красноглинский район, WRIGHT FORM WRIGHT FORM Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Коттедж 1‑эт, 130 м2, Красноглинский район, WRIGHT FORM WRIGHT FORM Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
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    Коттедж 1‑эт, 130 м2, Красноглинский район

    Наша команда создает стильные, функциональные и эстетичные интерьеры для самых разных помещений. Мы работаем как с большими, так и с маленькими площадями, как с квартирами, так и с мастерскими, офисами, а также коммерческими помещениями. Считаем, что каждое помещение достойно быть комфортным и уютным. Сложные задачи для нас – это в первую очередь повод для интересных и необычных решений. Мы любим работать с общей геометрией пространства и в каждый свой проект вносим нотки индивидуальности.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Декорирование
    • Авторский надзор
    • Ремонт под ключ
    • Консультация
    • 3D Визуализация
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Самара
    Награды компании
    Самара будущего 2018 от журнала @Собака с проектом инсталляции для Сквера Мичурина
    Адрес
    443020 Самара
    Россия
    +7-9171180270 wrfrm.com
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