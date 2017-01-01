Наша команда создает стильные, функциональные и эстетичные интерьеры для самых разных помещений. Мы работаем как с большими, так и с маленькими площадями, как с квартирами, так и с мастерскими, офисами, а также коммерческими помещениями. Считаем, что каждое помещение достойно быть комфортным и уютным. Сложные задачи для нас – это в первую очередь повод для интересных и необычных решений. Мы любим работать с общей геометрией пространства и в каждый свой проект вносим нотки индивидуальности.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- Декорирование
- Авторский надзор
- Ремонт под ключ
- Консультация
- 3D Визуализация
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Самара
- Награды компании
Самара будущего 2018от журнала @Собака с проектом инсталляции для Сквера Мичурина
- Адрес
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443020 Самара
Россия
+7-9171180270 wrfrm.com