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Верум Лэнд
Садовая техника и инструменты Москва
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Проекты

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    • ООО "Верум Лэнд", Верум Лэнд Верум Лэнд
    ООО "Верум Лэнд", Верум Лэнд Верум Лэнд
    ООО "Верум Лэнд"

    Архитектура Ландшафта от VerumLand - это искусство художественного оформления пространства, которое заключается в правильном планировании, управлении,дизайне, восстановлении и сохранении вверенной нам территории.

    Услуги
    • Ландшафтное проектирование
    • благоустройство и озеленение
    Регионы обслуживания
    рф и весь мир и Москва
    Адрес
    Космодамианская наб., д. 4/22, корп. Б
    115035 Москва
    Россия
    +7-4959697265 www.verumland.com
    Законное владение

    115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.

    4/22, корп. Б, этаж 1, помещение VIII, комната 6

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