Архитектура Ландшафта от VerumLand - это искусство художественного оформления пространства, которое заключается в правильном планировании, управлении,дизайне, восстановлении и сохранении вверенной нам территории.
- Услуги
- Ландшафтное проектирование
- благоустройство и озеленение
- Регионы обслуживания
- рф и весь мир и Москва
- Адрес
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Космодамианская наб., д. 4/22, корп. Б
115035 Москва
Россия
+7-4959697265 www.verumland.com
Законное владение
115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.
4/22, корп. Б, этаж 1, помещение VIII, комната 6