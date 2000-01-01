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Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современного загородного дома, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Загородные дома
    Современного загородного дома, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Загородные дома
    Современного загородного дома, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Загородные дома
    +8
    Современного загородного дома
    Минималистичный белый, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
    Минималистичный белый, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
    Минималистичный белый, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Кухня в стиле минимализм
    +4
    Минималистичный белый
    Проект частного комплекса домов в Комарово, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Загородные дома
    Проект частного комплекса домов в Комарово, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Загородные дома
    Проект частного комплекса домов в Комарово, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Загородные дома
    +6
    Проект частного комплекса домов в Комарово
    Просторный лофт, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Просторный лофт, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Гостиная в стиле лофт
    Просторный лофт, Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Студия архитектуры и дизайна AVDEEV ARCHITECT Гостиная в стиле лофт
    +9
    Просторный лофт

    Мы создаем строгие, стильные, актуальные проекты в стиле, представляющим собой эклектичный коктейль - лофта, сдержанной классики и современных технологий.


    Студия обеспечивает полный цикл проекта от архитектурного проектирования общественных и жилых пространств до комплектации, строительства и авторского надзора в процессе их воплощения.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия и зарубежные страны.
    • Санкт-Петербург
    • Россия
    Адрес
    Миллионная, 21
    191186 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9052147050 avdeevarchitect.com

    Отзыв

    Антон Пасечук Антон Пасечук
    Искал дизайнера через инстаграм. Студия Алексея понравилась своим подходом к проектированию, каждый интерьер, действительно индивидуален. Я хотел сделать сдержанный лофт и большую зону для репетиций. По первым же картинкам понял, что это действительно мое. Было приятно работать, а теперь уже и жить в таком интерьере. При строительстве, благодаря авторскому надзору получилось все как и было задумано.
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Август 2019
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    Мария H Мария H
    Долго выбирали архитектора для нашего дома, это была сложная работа. Но, к счастью, друзья познакомили нас с Алексеем и его замечательной студией. Получилось все замечательно, наш любимый стиль минимализма был выдержан и логично вписан в ландшафт. Скоро придем к Алексею еще и с квартирой для сына.
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Февраль 2020
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    Sasha Merkuleva Sasha Merkuleva
    Было приятно работать с Алексеем. Все сделано качественно, даже рабочие сразу все поняли, а это правда показатель. Сам проект создавался очень быстро, все предложения были изысканными и сдержанными, как мы любим. Спасибо за работу!
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Апрель 2020
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    Показать все отзывы – 8
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