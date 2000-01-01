Мы создаем строгие, стильные, актуальные проекты в стиле, представляющим собой эклектичный коктейль - лофта, сдержанной классики и современных технологий.





Студия обеспечивает полный цикл проекта от архитектурного проектирования общественных и жилых пространств до комплектации, строительства и авторского надзора в процессе их воплощения.