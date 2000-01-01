Мы создаем строгие, стильные, актуальные проекты в стиле, представляющим собой эклектичный коктейль - лофта, сдержанной классики и современных технологий.
Студия обеспечивает полный цикл проекта от архитектурного проектирования общественных и жилых пространств до комплектации, строительства и авторского надзора в процессе их воплощения.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Вся Россия и зарубежные страны.
- Санкт-Петербург
- Россия
- Адрес
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Миллионная, 21
191186 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9052147050 avdeevarchitect.com