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дизайнер Алина Куракова
Дизайнеры интерьера Краснодар, Россия
Обзор 15Проекты (15) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Москва_однушечка, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Маленькие спальни Бежевый
    Москва_однушечка, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Маленькие спальни Бежевый
    Москва_однушечка, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Спальня в эклектичном стиле
    +7
    Москва_однушечка
    Кабинет руководителя, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Коммерческие помещения
    Кабинет руководителя, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Коммерческие помещения
    Кабинет руководителя, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Коммерческие помещения
    Кабинет руководителя
    Детская для девочки, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Спальни для девочек Многоцветный
    Детская для девочки, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Спальни для девочек Многоцветный
    Детская для девочки, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Спальни для девочек Многоцветный
    Детская для девочки
    Гостиная для парня-подростка, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Гостиная в стиле лофт
    Гостиная для парня-подростка, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Гостиная в стиле лофт
    Гостиная для парня-подростка, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Гостиная в стиле лофт
    +1
    Гостиная для парня-подростка
    Бассейн в школе г. Краснодар, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Бассейн в стиле модерн Керамика Синий
    Бассейн в школе г. Краснодар, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Бассейн в стиле модерн
    Бассейн в школе г. Краснодар, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Бассейн в стиле модерн
    +4
    Бассейн в школе г. Краснодар
    Кухня- современная классика, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Кухня в классическом стиле
    Кухня- современная классика, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Кухня в классическом стиле
    Кухня- современная классика, дизайнер Алина Куракова дизайнер Алина Куракова Кухня в классическом стиле
    Кухня- современная классика
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    Предлагаем услуги по разработке дизайн-проектов общественных и жилых интерьеров. Разрабатываем полный комплект чертежей, необходимый для строительных бригад.  Выполняем подбор материалов, мебели, света, текстиля, всех необходимых составляющих будущего интерьера. Так же неотъемлемой частью дизайн-проекта являются 3d эскизы, которые еще на стадии проектирования помогают Вам, увидеть будущий интерьер. По вашему желанию осуществляем авторский надзор, по воплощению задуманного интерьера. Всегда рады сотрудничеству! Звоните расскажем, подскажем. Первая консультация у нас бесплатно!

    Услуги
    Дизайн интерьера экстерьера визуализация авторские предметы интерьера архитектура
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Туапсе
    • Краснодарский край
    • Москва
    • Сочи
    Адрес
    350087 Краснодар, Россия
    Россия
    +7-9183443259
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