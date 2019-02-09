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Архитектурная студия <q>АВТОР</q>
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Баня AV328, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Бани Дерево Коричневый
    Баня AV328, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР'
    Баня AV328
    SMOLNY, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Встроенные кухни Белый
    SMOLNY, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Гостиная в стиле минимализм Белый
    SMOLNY, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
    +11
    SMOLNY
    OSTROV, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Гостиная в стиле минимализм Белый
    OSTROV, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Гостиная в стиле минимализм Белый
    OSTROV, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Гостиная в стиле минимализм Белый
    +3
    OSTROV
    BOGATYRSKY, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Фиолетовый / Лиловый
    BOGATYRSKY, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Гостиная в скандинавском стиле Фиолетовый / Лиловый
    BOGATYRSKY, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Кухонные блоки Белый
    +6
    BOGATYRSKY
    AV204, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Деревянные дома Дерево Металлический / Серебристый
    AV204
    OLMINSKOGO, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Бирюзовый
    OLMINSKOGO, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Бирюзовый
    OLMINSKOGO, Архитектурная студия "АВТОР" Архитектурная студия 'АВТОР' Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
    +6
    OLMINSKOGO
    Показать все 26 проекты

    Архитектурная студия «Автор» - это команда профессионалов в области архитектурного проектирования, дизайна интерьеров и ландшафтного дизайна. Основной принцип в нашей работе – это комплексный подход и создание гармоничного пространства, которое начинается с фасада дома и заканчивается элементами декора. Мы продумываем каждую деталь в архитектуре, интерьере и ландшафте так, чтобы созданные нами проекты дарили комфорт и радость на протяжение многих лет. Мы всегда открыты новым идеям и технологиям, внимательно следим за развитием рынка домостроения и современных материалов. Производим авторский надзор и всегда несем ответственность за свою работу! Высокое качество и соблюдение сроков – это два непременных достоинства нашей студии. Именно они позволили упрочить нашу репутацию и заслужить доверие заказчиков. Спустя годы мы получаем от них благодарности и любуемся построенными домами и реализованными дизайн-проектами!

    Услуги
    - архитектурное проектирование загородных домов; – создание дизайн-проектов интерьера квартир и коттеджей; – ландшафтный дизайн; – декорирование и комплектация объектов;
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Автовская, д.17
    198152 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9112398125 www.author-s.ru

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