Архитектурная студия «Автор» - это команда профессионалов в области архитектурного проектирования, дизайна интерьеров и ландшафтного дизайна. Основной принцип в нашей работе – это комплексный подход и создание гармоничного пространства, которое начинается с фасада дома и заканчивается элементами декора. Мы продумываем каждую деталь в архитектуре, интерьере и ландшафте так, чтобы созданные нами проекты дарили комфорт и радость на протяжение многих лет. Мы всегда открыты новым идеям и технологиям, внимательно следим за развитием рынка домостроения и современных материалов. Производим авторский надзор и всегда несем ответственность за свою работу! Высокое качество и соблюдение сроков – это два непременных достоинства нашей студии. Именно они позволили упрочить нашу репутацию и заслужить доверие заказчиков. Спустя годы мы получаем от них благодарности и любуемся построенными домами и реализованными дизайн-проектами!