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Форест 31
Мебель и аксессуары Москва
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    • Мебельная фабрика "Форест 31" работает в Москве с 1992 года. Изготавливаем и производим установку кухонь из МДФ, стекла, пластика, а также шкафы-купе, изделия из искусственного камня, корпусную мебель для гостиной, прихожей и других комнат. Работаем с типовыми и индивидуальными заказами и выполняем их в кратчайший срок, используем только качественные материалы, предлагаем любые цвета и конструкции фасадов, доступные цены на производимые изделия. Доставка осуществляется в любою точку Москвы. Собственный шоу-рум неподалеку от метро Коломенская. Ждем Ваших звонков!

    Более подробную информацию о нас можете найти на сайте.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    проспект Андропова, д. 22 (бизнес-центр Нагатинский)
    115533 Москва
    Россия
    +7-4952319612
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