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AKKO
Шторы, жалюзи и роллы Санкт-Петербург
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    • "АККО" — компания в сфере «Умный дом». В России и странах СНГ компания занимает лидирующие позиции в сегменте автоматики солнцезащитных систем. Является представителем одного из крупнейших заводов Китая производителя солнцезащитных систем: электрокарнизов, моторов рулонных штор, автоматики для жалюзей и маркиз. Последнее время автоматизированные системы солнцезащиты все чаще становятся частью нашей жизни как самостоятельные системы или как часть «умного дома».Мы абсолютно уверены в качестве оборудования и профессионализме сотрудников. На все наши работы и оборудование мы предоставляем гарантию не менее 1 года, а на некоторые товары, как например на моторы торговой марки АККО к электрокарнизам и на трубчатые моторы АККО к рулонным шторам, гарантия составляет 5 лет. Наше кредо – предлагать и внедрять только лучшие решения, на базе технологий, специально разработанных именно для рынка домашней автоматизации.Наша продукция успешно используется не только в жилых домах, но и в музеях, театрах, студиях.Мы сотрудничаем с дизайнерами и различными компаниями. Так же ищем новые пути развития и новых партнёров.

    Услуги
    • Изготовление рулонных штор
    • изготовление электрокарнизов
    • изготовление электрокарнизов для римских штор
    • монтаж карнизов
    • продажа электроштор и электрокарнизов
    Регионы обслуживания
    Вся Россия. и Санкт-Петербург
    Адрес
    Шоссе Революции, дом 69В
    195271 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129922796 www.office@smarttone.ru
    Законное владение

    195271, Санкт-Петербург,шоссе Революции, 69В

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