"АККО" — компания в сфере «Умный дом». В России и странах СНГ компания занимает лидирующие позиции в сегменте автоматики солнцезащитных систем. Является представителем одного из крупнейших заводов Китая производителя солнцезащитных систем: электрокарнизов, моторов рулонных штор, автоматики для жалюзей и маркиз. Последнее время автоматизированные системы солнцезащиты все чаще становятся частью нашей жизни как самостоятельные системы или как часть «умного дома».Мы абсолютно уверены в качестве оборудования и профессионализме сотрудников. На все наши работы и оборудование мы предоставляем гарантию не менее 1 года, а на некоторые товары, как например на моторы торговой марки АККО к электрокарнизам и на трубчатые моторы АККО к рулонным шторам, гарантия составляет 5 лет. Наше кредо – предлагать и внедрять только лучшие решения, на базе технологий, специально разработанных именно для рынка домашней автоматизации.Наша продукция успешно используется не только в жилых домах, но и в музеях, театрах, студиях.Мы сотрудничаем с дизайнерами и различными компаниями. Так же ищем новые пути развития и новых партнёров.