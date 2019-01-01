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ООО <q>ХоумЛэнд</q>
Дизайнеры интерьера Хабаровск
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн проект студии, ООО "ХоумЛэнд" ООО 'ХоумЛэнд' Спальная комната Аксессуары и декор Бежевый
    Дизайн проект студии, ООО "ХоумЛэнд" ООО 'ХоумЛэнд' Спальная комната Диваны и шезлонги
    Дизайн проект студии, ООО "ХоумЛэнд" ООО 'ХоумЛэнд' Столовая комнатаСтолы
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    Дизайн проект студии
    Дизайн проект столовой зоны, ООО "ХоумЛэнд" ООО 'ХоумЛэнд' Столовая комнатаСтолы МДФ Белый
    Дизайн проект столовой зоны

    Миссия нашей компании- создать самый красивый и функциональный дизайн проект квартиры, дома или офиса по всем желаниям и предпочтениям клиента, с полным сопровождением и подбором.

    Так же мы комплектуем под ключ мебелью и декором в нашем интернет магазине с партнерской скидкой.

    Услуги
    Дизайн интерьеров и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, Хабаровск и Владивосток
    Адрес
    Некрасова 44
    680000 Хабаровск
    Россия
    +7-9144004434 mebel-homeland.ru
    Законное владение

    г. Хабаровск, ул Некрасова 44, Торговый центр "Гранд Салон Альянс"

    г. Владивосток, ул Бородинская 46/50 торговый центр "Астерлин"

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