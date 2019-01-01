Миссия нашей компании- создать самый красивый и функциональный дизайн проект квартиры, дома или офиса по всем желаниям и предпочтениям клиента, с полным сопровождением и подбором.
Так же мы комплектуем под ключ мебелью и декором в нашем интернет магазине с партнерской скидкой.
- Услуги
- Дизайн интерьеров и авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Вся Россия, Хабаровск и Владивосток
- Адрес
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Некрасова 44
680000 Хабаровск
Россия
+7-9144004434 mebel-homeland.ru
г. Хабаровск, ул Некрасова 44, Торговый центр "Гранд Салон Альянс"
г. Владивосток, ул Бородинская 46/50 торговый центр "Астерлин"