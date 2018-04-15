Меня зовут Петухова Галина, я являюсь выпускницей Уральской Государственной Архитектурно-Художественной Академии (год выпуска 2006) по специальности архитектура.Первые несколько лет после окончания института, я занималась промышленной, гражданской архитектурой, также в сферу моих рабочих интересов входила ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн.С 2008-2009 года, вот уже более десяти лет занимаюсь дизайном и проектированием интерьеров.Разрабатываю интерьеры любой степени сложности - общественные, такие как рестораны, кафе, офисы. Жилые - квартиры и коттеджи.

Для меня очень важно, чтобы проектируемое пространство в первую очередь отвечало всем основным запросам клиентов, чтобы оно было именно таким, в котором заказчик мог бы чувствовать себя комфортно и уютно, ну и конечно, чтобы интерьеры отвечали самым высоким требованиям безопасности и современным тенденциям в дизайне.Всегда готова обсудить с вами самые разнообразные вопросы, касаемые дизайна, разработки чертежей, планирования ремонта с начального этапа, готова проконсультировать на темы возникающих проблем во время строительства и отделки.