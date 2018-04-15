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Дизайнер интерьеров
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

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    • дизайн интерьера квартиры в ЖК Эверест, г. Екатеринбург, Дизайнер интерьеров Дизайнер интерьеров Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    дизайн интерьера квартиры в ЖК Эверест, г. Екатеринбург, Дизайнер интерьеров Дизайнер интерьеров Гостиная в стиле минимализм Белый
    дизайн интерьера квартиры в ЖК Эверест, г. Екатеринбург, Дизайнер интерьеров Дизайнер интерьеров Гостиная в стиле минимализм
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    дизайн интерьера квартиры в ЖК Эверест, г. Екатеринбург

    Меня зовут Петухова Галина, я являюсь выпускницей Уральской Государственной Архитектурно-Художественной Академии (год выпуска 2006) по специальности архитектура.Первые несколько лет после окончания института, я занималась промышленной, гражданской архитектурой, также в сферу моих рабочих интересов входила ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн.С 2008-2009 года, вот уже более десяти лет занимаюсь дизайном и проектированием интерьеров.Разрабатываю интерьеры любой степени сложности - общественные, такие как рестораны, кафе, офисы. Жилые - квартиры и коттеджи.

    Для меня очень важно, чтобы проектируемое пространство в первую очередь отвечало всем основным запросам клиентов, чтобы оно было именно таким, в котором заказчик мог бы чувствовать себя комфортно и уютно, ну и конечно, чтобы интерьеры отвечали самым высоким требованиям безопасности и современным тенденциям в дизайне.Всегда готова обсудить с вами самые разнообразные вопросы, касаемые дизайна, разработки чертежей, планирования ремонта с начального этапа, готова проконсультировать на темы возникающих проблем во время строительства и отделки.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • дизайн коттеджей
    • дизайн кафе
    • дизайн ресторанов
    • дизайн салонов красоты
    • дизайн офисов
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Студенческая 11, оф. 411
    620137 Екатеринбург
    Россия
    +7-9089049963 diz_petuhova.houzz.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д 11, оф. 411

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