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Hati Jati
Мебель и аксессуары Mocква
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    • Амбарная дверь на роликовом механизме с нанесением индивидуального орнамента, Hati Jati Hati Jati Окна и двериДвери Дерево
    Амбарная дверь на роликовом механизме с нанесением индивидуального орнамента, Hati Jati Hati Jati Спальная комната Аксессуары и декор Дерево
    Амбарная дверь на роликовом механизме с нанесением индивидуального орнамента, Hati Jati Hati Jati Окна и двериДвери
    Амбарная дверь на роликовом механизме с нанесением индивидуального орнамента

    Здравствуйте, мы Hati Jati (от Bahasa indonesiа -сердце тика).Мы молодой, на 100% самобытный бренд островной деревянной мебели и предметов интерьера индивидуального изготовления.

    Почему островной?Наша творческая мастерская находится на острове Бали, в окружений зелёных джунглей. Все изделия изготавливаются исключительно вручную балийскими мастерами резьбы по дереву.Наши изделия впитали в себя магию острова и энергию мощнейших природных стихий, традиции и мудрость поколений.

    Гармоничное сочетание в рамках одного проекта культур разных народов, полярности взглядов и теорий, делает мебель Hati Jati уникальной в своем роде.

    Питая страстную любовь к вещам с историей, мы решили создать наш Hati Jati. На все изделия Вы можете нанести свой индивидуальный орнамент, имеющий свой тайный сакральный смысл и подарить Вашему пространству свой персональный амулет.

    Hati Jati не просто эстетическое убранство Вашего пространства,это предметы интерьера,в которые Вами будет заложен глубокий смысл или может история,понятная и находящая отклик,только в Вашем сердце.


    Услуги
    • Проектирование
    • Производство
    • Доставка
    • Сотрудничество с дизайнераи и дизайнерскими агентствами
    • индивидуальное изготовление
    Регионы обслуживания
    • доставка по всему миру
    • Mocква
    Адрес
    улица Верхняя 34
    125040 Mocква
    Россия
    +7-9153320513 www.hatijati.ru
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