Здравствуйте, мы Hati Jati (от Bahasa indonesiа -сердце тика).Мы молодой, на 100% самобытный бренд островной деревянной мебели и предметов интерьера индивидуального изготовления.
Почему островной?Наша творческая мастерская находится на острове Бали, в окружений зелёных джунглей. Все изделия изготавливаются исключительно вручную балийскими мастерами резьбы по дереву.Наши изделия впитали в себя магию острова и энергию мощнейших природных стихий, традиции и мудрость поколений.
Гармоничное сочетание в рамках одного проекта культур разных народов, полярности взглядов и теорий, делает мебель Hati Jati уникальной в своем роде.
Питая страстную любовь к вещам с историей, мы решили создать наш Hati Jati. На все изделия Вы можете нанести свой индивидуальный орнамент, имеющий свой тайный сакральный смысл и подарить Вашему пространству свой персональный амулет.
Hati Jati не просто эстетическое убранство Вашего пространства,это предметы интерьера,в которые Вами будет заложен глубокий смысл или может история,понятная и находящая отклик,только в Вашем сердце.
- Услуги
- Проектирование
- Производство
- Доставка
- Сотрудничество с дизайнераи и дизайнерскими агентствами
- индивидуальное изготовление
- Регионы обслуживания
- доставка по всему миру
- Mocква
- Адрес
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улица Верхняя 34
125040 Mocква
Россия
+7-9153320513 www.hatijati.ru