Здравствуйте, мы Hati Jati (от Bahasa indonesiа -сердце тика).Мы молодой, на 100% самобытный бренд островной деревянной мебели и предметов интерьера индивидуального изготовления.

Почему островной?Наша творческая мастерская находится на острове Бали, в окружений зелёных джунглей. Все изделия изготавливаются исключительно вручную балийскими мастерами резьбы по дереву.Наши изделия впитали в себя магию острова и энергию мощнейших природных стихий, традиции и мудрость поколений.

Гармоничное сочетание в рамках одного проекта культур разных народов, полярности взглядов и теорий, делает мебель Hati Jati уникальной в своем роде.

Питая страстную любовь к вещам с историей, мы решили создать наш Hati Jati. На все изделия Вы можете нанести свой индивидуальный орнамент, имеющий свой тайный сакральный смысл и подарить Вашему пространству свой персональный амулет.

Hati Jati не просто эстетическое убранство Вашего пространства,это предметы интерьера,в которые Вами будет заложен глубокий смысл или может история,понятная и находящая отклик,только в Вашем сердце.



