Добрый день, мы компания Technobeton. Наше производство находится в Санкт-Петербурге. Мы изготавливаем любые изделия из архитектурного бетона по индивидуальному заказу: столы и столешницы, раковины, барные стойки, стеновые панели и подоконники, камины, светильники, вазоны, скамейки, декоративные панно, плитка, часы и т. д.
Так же у нас есть серийная продукция, которую мы изготавливаем в 2 фактурах и в 7 стандартных цветовых решениях. С основными позициями можно ознакомится на нашем сайте https://techbeton-spb.ru и в шоуруме. Контроль качества на каждом этапе производства и кратчайшие сроки изготовления наши основные приоритеты.
Будем рады сотрудничеству!
- Услуги
- архитектурный бетон
микробетондля пола
артбетондля стен
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация и Санкт-Петербург
- Адрес
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ул. Есенина 19, офис 548
194295 Санкт-Петербург
Россия
+7-9531435853 techbeton-spb.ru
194295, Санкт-Петербург, ул. Есенина 19, офис 548
Тел.: +7 (812) 240-47-58
Моб. тел.: +7 (953) 143-58-53 (WhatsApp, Viber)
techbeton-spb.ru
technobeton-spb@mail.ru