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Technobeton
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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    Добрый день, мы компания Technobeton. Наше производство находится в Санкт-Петербурге. Мы изготавливаем любые изделия из архитектурного бетона по индивидуальному заказу: столы и столешницы, раковины, барные стойки, стеновые панели и подоконники, камины, светильники, вазоны, скамейки, декоративные панно, плитка, часы и т. д.

    Так же у нас есть серийная продукция, которую мы изготавливаем в 2 фактурах и в 7 стандартных цветовых решениях. С основными позициями можно ознакомится на нашем сайте https://techbeton-spb.ru и в шоуруме. Контроль качества на каждом этапе производства и кратчайшие сроки изготовления наши основные приоритеты. 

    Будем рады сотрудничеству!

    Услуги
    • архитектурный бетон
    • микробетон для пола
    • артбетон для стен
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация и Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Есенина 19, офис 548
    194295 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9531435853 techbeton-spb.ru
    Законное владение

    194295, Санкт-Петербург, ул. Есенина 19, офис 548

    Тел.: +7 (812)  240-47-58 

    Моб. тел.: +7 (953) 143-58-53 (WhatsApp, Viber)

    techbeton-spb.ru

    technobeton-spb@mail.ru

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