Добрый день, мы компания Technobeton. Наше производство находится в Санкт-Петербурге. Мы изготавливаем любые изделия из архитектурного бетона по индивидуальному заказу: столы и столешницы, раковины, барные стойки, стеновые панели и подоконники, камины, светильники, вазоны, скамейки, декоративные панно, плитка, часы и т. д.

Так же у нас есть серийная продукция, которую мы изготавливаем в 2 фактурах и в 7 стандартных цветовых решениях. С основными позициями можно ознакомится на нашем сайте https://techbeton-spb.ru и в шоуруме. Контроль качества на каждом этапе производства и кратчайшие сроки изготовления наши основные приоритеты.

Будем рады сотрудничеству!