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BY DANILENKO
Дизайнеры Краснодар
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК "АДМИРАЛ" г. Краснодар, BY DANILENKO BY DANILENKO Многоквартирные дома
    Квартира в ЖК "АДМИРАЛ" г. Краснодар, BY DANILENKO BY DANILENKO Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира в ЖК "АДМИРАЛ" г. Краснодар, BY DANILENKO BY DANILENKO Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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    Квартира в ЖК "АДМИРАЛ" г. Краснодар

    Основатель студии «By Danilenko» - дизайнер Оксана Даниленко.Наша студия дизайна географически расположена в Краснодаре, работаем мы по всей России, в США, ОАЭ, странах Европы и СНГ. Мы специализируемся на создании частных и коммерческих интерьеров: квартир, жилых домов, ресторанов, офисов, гостиниц, торговых центров и кинотеатров. Начинаем работу от концепции дизайн-проекта и заканчиваем воплощением его в жизнь. В этом нам помогает опыт работы и успешно реализованные коммерческие и частные проекты. 

    Регионы обслуживания
    • Мы работаем по всей России
    • в США
    • ОАЭ
    • странах Европы и СНГ.
    Адрес
    Тургеневское шоссе 25 /4
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9884603145 danilenko.design
    Законное владение

    Буденного 213, кв 31

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