Основатель студии «By Danilenko» - дизайнер Оксана Даниленко.Наша студия дизайна географически расположена в Краснодаре, работаем мы по всей России, в США, ОАЭ, странах Европы и СНГ. Мы специализируемся на создании частных и коммерческих интерьеров: квартир, жилых домов, ресторанов, офисов, гостиниц, торговых центров и кинотеатров. Начинаем работу от концепции дизайн-проекта и заканчиваем воплощением его в жизнь. В этом нам помогает опыт работы и успешно реализованные коммерческие и частные проекты.