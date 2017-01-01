YASKA design bureau - это проектное бюро.
Наше бюро - это качественный рабочий процесс.
Наш процесс - это создание качествественых проектов.
Наши проекты - это работа от идеи до результата.
Наши результаты - это готовые объекты.
Наши объекты - это реальность, а не виртуальность.
Мы готовы к новым проектам и горизонтам.
Если Вы не близко - это не проблема, это география будущей работы.
- Услуги
- дизайн-прект
- архитектурный проект
- комплектация проетов
- строительные чертежи
- о
- Регионы обслуживания
- Оренбург
- Самара
- Уфа
- Краснодар
- Сочи
- Москва
- Адрес
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Володарского д.22
460000 Оренбург
Россия
+7-9033988061 www.yaska.pro
Законное владение
460050, г.Оренбург, пр.Нижний д.8/1, кв.33