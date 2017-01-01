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YASKA design bureau
Дизайнеры интерьера Оренбург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • 3-х уровненная квартира ЖК Европейский п.Ростоши г.Оренбург
    2-х уровненная квартира ЖК Европейский п.Ростоши г.Оренбург, YASKA design bureau YASKA design bureau Кухня в стиле лофт
    2-х уровненная квартира ЖК Европейский п.Ростоши г.Оренбург, YASKA design bureau YASKA design bureau Ванная в стиле лофт
    2-х уровненная квартира ЖК Европейский п.Ростоши г.Оренбург, YASKA design bureau YASKA design bureau Ванная в стиле лофт
    2-х уровненная квартира ЖК Европейский п.Ростоши г.Оренбург

    YASKA design bureau - это проектное бюро.

    Наше бюро - это качественный рабочий процесс.

    Наш процесс - это создание качествественых проектов.

    Наши проекты - это работа от идеи до результата.

    Наши результаты - это готовые объекты.

    Наши объекты - это реальность, а не виртуальность.


    Мы готовы к новым проектам и горизонтам.

    Если Вы не близко - это не проблема, это география будущей работы.

    Услуги
    • дизайн-прект
    • архитектурный проект
    • комплектация проетов
    • строительные чертежи
    • о
    Регионы обслуживания
    • Оренбург
    • Самара
    • Уфа
    • Краснодар
    • Сочи
    • Москва
    Адрес
    Володарского д.22
    460000 Оренбург
    Россия
    +7-9033988061 www.yaska.pro
    Законное владение

    460050, г.Оренбург, пр.Нижний д.8/1, кв.33

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