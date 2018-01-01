Компания Vebel.Expert более 10 лет воплощает идеи и проекты любой сложности по всей России.

На протяжении этих лет мы совершенствовали технологии производства мебели, работая не только с традиционными материалами, такими как Массив, МДФ, ЛДСП, но и современными – искусственным камнем (Corian, LG Hi MACS , Tristone) и композитным материалом . Сочетание традиций и современный подход в изготовлении мебели позволяет создавать по - настоящему эксклюзивные предметы интерьера.

Собственное мебельное производство, оснащенное современным, высокотехнологичным оборудованием , использование высоко качественных материалов фурнитуры от ведущих производителей, передовые методы управления, команда опытных и трудолюбивых сотрудников, индивидуальный подход к каждому клиенту – основополагающие составляющие нашей работы.

В 2018 году наша компания получила Сертификат ISO 9001 для мебельного производств, который предоставляет возможность выхода на европейский и международный рынки в данной отрасли.

Наши возможности не ограничиваются только корпусной мебелью ( шкафы, кухни, кабинеты и пр.) и элементов интерьера из камня (столешницы, раковины, стойки ресепшена и пр). Мы готовы так же предложить изготовление мягкой мебели на заказ (диваны, кровати, кресла, стулья, пуфы и пр.), воплощая в жизнь модели ведущих европейских производителей. Наши партнеры-производители предложат множество вариантов тканей для обивки мебели. Мы ориентированы не только на частные заказы, но также активно сотрудничаем с корпоративными, клиентами, предлагая комплексное оснащение номерных фондов гостиниц, домов отдыха, ресторанов, офисных центров и других общественных учреждений.

Архитекторы-дизайнеры компании Mebel.Expert предложат услуги по созданию дизайн-проекта Вашей квартиры, дома или офиса.