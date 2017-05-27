Основные направления деятельности:
- архитектура
- создание жилых и общественных интерьеров;
- строительство и авторский надзор;
- декорирование;
В профессии с 2012 года, получила два высших образования, первое в СКГМИ,
факультет Промышленное Гражданское Строительство, второе высшее образование
Ростовская Академия Архитектуры и Искусств, направление"Искусство Интерьера"
- Услуги
- Арх.Проектирование
- Дизайн интерьеров
- Стилизация Пространств
- Регионы обслуживания
- Россия, Европа и Америка
- Адрес
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344011 Ростов-на-Дону, Россия
Россия
+7-9381700885 project1040802.tilda.ws