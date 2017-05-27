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VD_interior design
Дизайнеры Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Master Bedroom. , VD_interior design VD_interior design Гардеробная в стиле модерн Стекло Янтарный / Золотой
    Master Bedroom. , VD_interior design VD_interior design Спальня в стиле модерн Дерево Серый
    Master Bedroom. , VD_interior design VD_interior design Спальня в стиле модерн Дерево Серый
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    Master Bedroom.
    Входная группа Частный дом. Москва., VD_interior design VD_interior design Балконы и веранды в эклектичном стиле Кирпичи
    Входная группа Частный дом. Москва., VD_interior design VD_interior design Балконы и веранды в эклектичном стиле Кирпичи
    Входная группа Частный дом. Москва.
    Ванная комната Ар Деко , VD_interior design VD_interior design Ванная комната в стиле модерн Керамика
    Ванная комната Ар Деко , VD_interior design VD_interior design Ванная комната в стиле модерн Керамика
    Ванная комната Ар Деко
    Частные апартаменты. Москва.180м2., VD_interior design VD_interior design Гостиная в стиле модерн Мрамор
    Частные апартаменты. Москва.180м2., VD_interior design VD_interior design Гостиная в стиле модерн
    Частные апартаменты. Москва.180м2., VD_interior design VD_interior design Гостиная в стиле модерн
    +1
    Частные апартаменты. Москва.180м2.
    Детская Комната. Частный Дом. Москва., VD_interior design VD_interior design Детская комната в стиле модерн Дерево Бежевый
    Детская Комната. Частный Дом. Москва., VD_interior design VD_interior design Детская комната в стиле модерн Дерево
    Детская Комната. Частный Дом. Москва.
    Частная Архитектура. Дом 135м2, VD_interior design VD_interior design Дома в стиле модерн Гранит
    Частная Архитектура. Дом 135м2, VD_interior design VD_interior design Дома в стиле модерн Гранит
    Частная Архитектура. Дом 135м2, VD_interior design VD_interior design Дома в стиле модерн Бетон
    +1
    Частная Архитектура. Дом 135м2
    Показать все 13 проекты

    Основные направления деятельности:

    - архитектура

    - создание жилых и общественных интерьеров;

    - строительство и авторский надзор;

    - декорирование;

    В профессии с 2012 года, получила два высших образования, первое в СКГМИ,

    факультет Промышленное Гражданское Строительство, второе высшее образование

    Ростовская Академия Архитектуры и Искусств, направление"Искусство Интерьера"


    Услуги
    • Арх.Проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Стилизация Пространств
    Регионы обслуживания
    Россия, Европа и Америка
    Адрес
    344011 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9381700885 project1040802.tilda.ws
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