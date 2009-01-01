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Kovalev &amp; partners
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Дизайн офиса для консалтинговой компании в Москва-Сити, Kovalev & partners Kovalev & partners Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Дизайн офиса для консалтинговой компании в Москва-Сити, Kovalev & partners Kovalev & partners Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Дизайн офиса для консалтинговой компании в Москва-Сити, Kovalev & partners Kovalev & partners Рабочий кабинет в стиле минимализм
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    Дизайн офиса для консалтинговой компании в Москва-Сити

    Основателем и арт-директором является Ковалёв Никита, начал заниматься интерьерами в 2009 году.

    В 2016 году организовал собственную студию Kovalev&Partners. Деятельность ведется по различным направлениям, а география расположения объектов уже давно вышла за границы России.

    Студия не берется за заказы только ради денег. Нас в первую очередь интересует идея, на что заказчик готов пойти и что он при этом хочет получить.

    Это взаимодействие всегда авантюра в какой-то степени, но именно это помогает делать наши интерьеры с характером.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    109147 Москва
    Россия
    +7-9263402919 kovalevnikita.ru
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