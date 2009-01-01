Основателем и арт-директором является Ковалёв Никита, начал заниматься интерьерами в 2009 году.

В 2016 году организовал собственную студию Kovalev&Partners. Деятельность ведется по различным направлениям, а география расположения объектов уже давно вышла за границы России.

Студия не берется за заказы только ради денег. Нас в первую очередь интересует идея, на что заказчик готов пойти и что он при этом хочет получить.

Это взаимодействие всегда авантюра в какой-то степени, но именно это помогает делать наши интерьеры с характером.