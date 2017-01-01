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MLR Studio
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • LB33, MLR Studio MLR Studio Гостиная в стиле минимализм
    LB33, MLR Studio MLR Studio Гостиная в стиле минимализм
    LB33, MLR Studio MLR Studio Гостиная в стиле минимализм
    +3
    LB33
    Bath, MLR Studio MLR Studio Ванная в стиле лофт
    Bath, MLR Studio MLR Studio Ванная в стиле лофт
    Bath, MLR Studio MLR Studio Ванная в стиле лофт
    +1
    Bath

    MLR или Modern Life’s Rubbish Studio– это студия дизайна интерьеров в Минске. Мы придумываем интерьеры, ведём строительство, занимаемся комплектацией и декорированием. Мы любим смешивать стили, умеем создавать выдержанные и консервативные интерьеры. У нашей команды есть знания, опыт и всё необходимое для того, чтобы воплотить в жизнь самые смелые интерьерные и архитектурные решения.

    Мы знаем, насколько не простой может оказаться стройка и какому стрессу в процессе неё подвержен клиент. Это сложный и ответственный процесс, однако наш опыт показывает, что, доверив проект правильной команде профессионалов, вы значительно выиграете во времени и деньгах и сможете воплотить ваши желания в жизнь намного эффективнее. Мы внимательно относимся к пожеланиям клиентов и с самой первой встречи стараемся выстроить доверительные отношения. Наша команда сможет создать вам современный и комфортный интерьер, в котором каждая вещь найдет свое место и куда вы будете возвращаться с радостью.

    Будем рады ответить на все интересующие вопросы!

    Услуги
    • Дизайн-проект интерьера
    • 3d визуализация
    • Курирование строительства
    Регионы обслуживания
    • Минск
    • Беларусь
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Киев
    Адрес
    220104 Минск
    Беларусь
    +375-292536149 mlrstudio.by
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