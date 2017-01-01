MLR или Modern Life’s Rubbish Studio– это студия дизайна интерьеров в Минске. Мы придумываем интерьеры, ведём строительство, занимаемся комплектацией и декорированием. Мы любим смешивать стили, умеем создавать выдержанные и консервативные интерьеры. У нашей команды есть знания, опыт и всё необходимое для того, чтобы воплотить в жизнь самые смелые интерьерные и архитектурные решения.

Мы знаем, насколько не простой может оказаться стройка и какому стрессу в процессе неё подвержен клиент. Это сложный и ответственный процесс, однако наш опыт показывает, что, доверив проект правильной команде профессионалов, вы значительно выиграете во времени и деньгах и сможете воплотить ваши желания в жизнь намного эффективнее. Мы внимательно относимся к пожеланиям клиентов и с самой первой встречи стараемся выстроить доверительные отношения. Наша команда сможет создать вам современный и комфортный интерьер, в котором каждая вещь найдет свое место и куда вы будете возвращаться с радостью.

Будем рады ответить на все интересующие вопросы!