Мы занимаемся комплектацией мебелью по дизайн проектам , а так же сами разрабатываем индивидуальную мебель ,учитывая ваши потребности и желания.На первое место мы ставим индивидуальный подход. Каждый предмет мебели мы изготавливаем по оригинальному эскизу ,наши специалисты всегда готовы обсудить с заказчиком все его пожелания и идеи, а затем воплотить это все в реальность.Нет никаких рамок и стандартов , есть только ваш реализованный проект .
- Услуги
- Кухни
- Шкафы-купе
- Детские
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- Кабинеты
- Регионы обслуживания
- Свердловская облась и Екатеринбург
- Адрес
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Студенческая 11
620137 Екатеринбург
Россия
+7-9827090368 smdesign11.ru