Мы занимаемся комплектацией мебелью по дизайн проектам , а так же сами разрабатываем индивидуальную мебель ,учитывая ваши потребности и желания.На первое место мы ставим индивидуальный подход. Каждый предмет мебели мы изготавливаем по оригинальному эскизу ,наши специалисты всегда готовы обсудить с заказчиком все его пожелания и идеи, а затем воплотить это все в реальность.Нет никаких рамок и стандартов , есть только ваш реализованный проект .