Parsifal Studio – это команда архитекторов и дизайнеров с многолетним опытом и профессиональным подходом. Мы создаем уникальные проекты премиум-сегмента, и к каждому из них мы подходим индивидуально.У нас нет типовых схем, все интерьеры отражают исключительно личные предпочтения и пожелания клиентов через призму нашего видения, чувства стиля и опыта. Наши дизайн-проекты разрабатываются не быстро, поскольку продумываются до мельчайших деталей и комплектуются предметами уже на стадии визуализации, как следствие, на визуализации клиент видит ровно то, что будет у него по окончании работ. Каждый объект мы комплектуем мебелью и предметами интерьера из актуальных коллекций ведущих и проверенных временем фабрик.