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Parsifal Studio
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • ЖК "Гранд"
    Жк "Донской Олимп", Parsifal Studio Parsifal Studio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Жк "Донской Олимп", Parsifal Studio Parsifal Studio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Жк "Донской Олимп", Parsifal Studio Parsifal Studio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +7
    Жк "Донской Олимп"

    Parsifal Studio – это команда архитекторов и дизайнеров с многолетним опытом и профессиональным подходом. Мы создаем уникальные проекты премиум-сегмента, и к каждому из них мы подходим индивидуально.У нас нет типовых схем, все интерьеры отражают исключительно личные предпочтения и пожелания клиентов через призму нашего видения, чувства стиля и опыта. Наши дизайн-проекты разрабатываются не быстро, поскольку продумываются до мельчайших деталей и комплектуются предметами уже на стадии визуализации, как следствие, на визуализации клиент видит ровно то, что будет у него по окончании работ. Каждый объект мы комплектуем мебелью и предметами интерьера из актуальных коллекций ведущих и проверенных временем фабрик.

    Услуги
    • дизайн-проект
    • строительство
    • визуализация
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    108803 Москва
    Россия
    +7-4951505940 parsifal.ru
    Законное владение

    г. Москва, поселение Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, 1Б

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