Анна Борматова, архитектор и дизайнер, закончила МГХПА им. С. Г. Строганова. С 2015 года занимается собственной архитектурной практикой, проектируя и управляя строительством различных масштабов и сложности,как для частных клиентов, так и для организаций
- Услуги
- Проектирование
- Планировочное решение
- Дизайн
- Надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Нижний Новгород
- Санкт-Петербург
- Московская область
- Награды компании
- 1) Победитель премии AРХИWOOD, дизайн городской среды
- 2) Диплом фестиваля Зодчество, творчество молодых архитекторов
- 3) Участие в выставке Design+Debut
- 4) Диплом фестиваля АрхНовация, Молодые архитекторы
- 5) Победитель конкурса Русские Сезоны, Архитектура
- 6) Финалистка конкурса PinWin
- Адрес
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123022 Москва
Россия
+7-9162595174 annabormatova.com