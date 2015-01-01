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Анна Борматова
Архитекторы Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • OZ, Анна Борматова Анна Борматова Маленькие кухни
    OZ, Анна Борматова Анна Борматова Гостиная в стиле лофт
    OZ, Анна Борматова Анна Борматова Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    OZ
    L3, Анна Борматова Анна Борматова Детские спальни
    L3, Анна Борматова Анна Борматова Столовая комната в стиле минимализм
    L3
    NORAH, Анна Борматова Анна Борматова Столовая комната в эклектичном стиле
    NORAH, Анна Борматова Анна Борматова Столовая комната в эклектичном стиле
    NORAH

    Анна Борматова, архитектор и дизайнер, закончила МГХПА им. С. Г. Строганова. С 2015 года занимается собственной архитектурной практикой, проектируя и управляя строительством различных масштабов и сложности,как для частных клиентов, так и для организаций

    Услуги
    • Проектирование
    • Планировочное решение
    • Дизайн
    • Надзор
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Нижний Новгород
    • Санкт-Петербург
    • Московская область
    Награды компании
    • 1) Победитель премии AРХИWOOD, дизайн городской среды
    • 2) Диплом фестиваля Зодчество, творчество молодых архитекторов
    • 3) Участие в выставке Design+Debut
    • 4) Диплом фестиваля АрхНовация, Молодые архитекторы
    • 5) Победитель конкурса Русские Сезоны, Архитектура
    • 6) Финалистка конкурса PinWin
    Адрес
    123022 Москва
    Россия
    +7-9162595174 annabormatova.com
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