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Design Studio Ideas
Дизайнеры интерьера Симферополь
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в ЖК Таврическом , Design Studio Ideas Design Studio Ideas Встроенные кухни МДФ Бежевый
    Квартира в ЖК Таврическом , Design Studio Ideas Design Studio Ideas Гостиная в классическом стиле МДФ Бежевый
    Квартира в ЖК Таврическом , Design Studio Ideas Design Studio Ideas Гостиная в классическом стиле МДФ Бежевый
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    Квартира в ЖК Таврическом

    Мы создаем интерьеры. Их называют стильными, шикарными, эксклюзивными.

    Мы же просто выполняем свою работу, качественно и с любовью. С нами возможно все, от консультации со специалистом до комплексной разработки и реализации вашей мечты.

    Наши клиенты — люди, которые ценят заботу об их нервах и времени. Это называют профессионализмом. 10 лет в индустрии дизайна научили нас безошибочно подбирать оптимальные варианты материалов и мебели под заданный бюджет. А собравшаяся у нас за эти годы команда профессионалов позволяет нам выполнять огромные проекты в кратчайшие сроки.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Республика Крым и Симферополь
    Адрес
    улица Дачная 22
    295000 Симферополь
    Россия
    +7-9787297801 www.design-studio-ideas.ru
    Законное владение

    город Симферополь улица Дачная 22

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