Мы создаем интерьеры. Их называют стильными, шикарными, эксклюзивными.
Мы же просто выполняем свою работу, качественно и с любовью. С нами возможно все, от консультации со специалистом до комплексной разработки и реализации вашей мечты.
Наши клиенты — люди, которые ценят заботу об их нервах и времени. Это называют профессионализмом. 10 лет в индустрии дизайна научили нас безошибочно подбирать оптимальные варианты материалов и мебели под заданный бюджет. А собравшаяся у нас за эти годы команда профессионалов позволяет нам выполнять огромные проекты в кратчайшие сроки.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Республика Крым и Симферополь
- Адрес
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улица Дачная 22
295000 Симферополь
Россия
+7-9787297801 www.design-studio-ideas.ru
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город Симферополь улица Дачная 22