Витражная мастерская «Стеклосфера» занимается производством витражей более 10 лет. За это время мы создали множество уникальных изделий из цветного стекла - окна, потолки, перегородки, двери. В наших работах гармонично сочетаются совершенная форма и оригинальное содержание, выразительный внешний вид и проверенная временем надежность, новейшие технологии и классические материалы. Компания располагает собственной производственной базой на территории Москвы и готова к заказам любой сложности и масштаба - от витражных окон и потолков в частных домах и квартирах до больших офисных зданий или храмов. Высокий уровень профессиональных навыков и мастерства наших специалистов позволяют в полной мере реализовать любые пожелания клиентов по оформлению интерьера. Более подробную информацию о фирме и портфолио вы можете найти на сайте.