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Мастерская по по производству витражей «Стеклосфера»
Стекольщики Москва
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    • Витражная мастерская «Стеклосфера» занимается производством витражей более 10 лет. За это время мы создали множество уникальных изделий из цветного стекла - окна, потолки, перегородки, двери. В наших работах гармонично сочетаются совершенная форма и оригинальное содержание, выразительный внешний вид и проверенная временем надежность, новейшие технологии и классические материалы. Компания располагает собственной производственной базой на территории Москвы и готова к заказам любой сложности и масштаба - от витражных окон и потолков в частных домах и квартирах до больших офисных зданий или храмов. Высокий уровень профессиональных навыков и мастерства наших специалистов позволяют в полной мере реализовать любые пожелания клиентов по оформлению интерьера. Более подробную информацию о фирме и портфолио вы можете найти на сайте.

    Услуги
    • Производство витражей
    • витражные окна
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Малая Почтовая, 12
    105082 Москва
    Россия
    +7-9857831717 steklosphera.ru

    Отзыв

    Гоша Гоша
    Китайцы лучше делают, дешёвый ширпотреб.
    больше 4 лет назад
    Андрей Смирнов
    Классная витражная студия. Спасибо менеджеру Василисе за отличную идею оформления потолка!
    больше 5 лет назад
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