Законное владение

Архитектурно-производственная компания Paper Design является эксклюзивным представителем в России и Азербайджане французской компании PROCÉDÉS CHÉNEL INTERNATIONAL (Paris), производящей негорючий нетканый материал для оформления общественных интерьеров, выставок, музеев и галерей, событийных мероприятий.

Paper Design -вот уже 8 лет как успешно продвигает в России уникальный

новаторский "бумажный дизайн". У нас нет конкурентов и на текущий день мы единственная компания, которая реализует такой вид «бумажной архитектуры» в нашей стране. Вот только некоторые объекты, в которых мы воплотили идеи Заказчика и продемонстрировали наши возможности: Университет Сколтех, LexusDome, LOreal, Hilton, Yves Rocher, World Class, IMAX, PortPlaza, Moscow Design Week и другие.

Наша "бумага" - это негорючий нетканый материал, подтвержденный необходимыми сертификатами как в России, так и в Европе, и поэтому в Европе такие виды, например, потолочного оформления называют "Потолками Безопасности".

Материалы французского производства имеют широкий ассортимент, богатую и разнообразную палитру цветов, различную плотность.

Основные направления нашей деятельности:

Общественные интерьеры. Бесспорным лидером мы являемся в оформлении потолочных пространств. Высокие потолки и атриумы – это наша работа.