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Paper Design
Архитекторы Москва
Обзор 4Проекты (4) 3Книги идей (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Негорючие потолки Paper Design® теперь и в Казахстане, Paper Design Paper Design Конференц-центры в эклектичном стиле Белый
    Негорючие потолки Paper Design® теперь и в Казахстане, Paper Design Paper Design Конференц-центры в эклектичном стиле Белый
    Негорючие потолки Paper Design® теперь и в Казахстане
    Черный потолок в стиле арт-деко, Paper Design Paper Design Конференц-центры в эклектичном стиле Медь / Бронза / Латунь Черный
    Черный потолок в стиле арт-деко, Paper Design Paper Design Конференц-центры в эклектичном стиле Металл Черный
    Черный потолок в стиле арт-деко
    Оформление потолка в холле Hilton Hotel г. Новороссийск., Paper Design Paper Design Конференц-центры в средиземноморском стиле
    Оформление потолка в холле Hilton Hotel г. Новороссийск., Paper Design Paper Design Конференц-центры в средиземноморском стиле
    Оформление потолка в холле Hilton Hotel г. Новороссийск.
    ОКУНУВШИСЬ в НЕБЕСА, Paper Design Paper Design Конференц-центры в средиземноморском стиле
    ОКУНУВШИСЬ в НЕБЕСА, Paper Design Paper Design Конференц-центры в средиземноморском стиле
    ОКУНУВШИСЬ в НЕБЕСА, Paper Design Paper Design Конференц-центры в средиземноморском стиле
    +3
    ОКУНУВШИСЬ в НЕБЕСА
    Услуги
    • декоративные потолки
    • негорючие потолки
    • оформление витрин
    • офисные потолки
    • ширмы и перегородки
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    г. Мытищи, улица Колонцова, дом 5
    111111 Москва
    Россия
    +7-4957400866 www.paper-design.ru
    Законное владение

    Архитектурно-производственная компания Paper Design является эксклюзивным представителем в России и Азербайджане французской компании PROCÉDÉS CHÉNEL INTERNATIONAL (Paris), производящей негорючий нетканый материал для оформления общественных интерьеров, выставок, музеев и галерей, событийных мероприятий.

    Paper Design -вот уже 8 лет как успешно продвигает в России уникальный

    новаторский "бумажный дизайн". У нас нет конкурентов и на текущий день мы единственная компания, которая реализует такой вид «бумажной архитектуры» в нашей стране. Вот только некоторые объекты, в которых мы воплотили идеи Заказчика и продемонстрировали наши возможности: Университет Сколтех, LexusDome, LOreal, Hilton, Yves Rocher, World Class, IMAX, PortPlaza, Moscow Design Week и другие.

    Наша "бумага" - это негорючий нетканый материал, подтвержденный необходимыми сертификатами как в России, так и в Европе, и поэтому в Европе такие виды, например,  потолочного оформления называют "Потолками Безопасности".

    Материалы французского производства имеют широкий ассортимент, богатую и разнообразную палитру цветов, различную плотность.

    Основные направления нашей деятельности:

    Общественные интерьеры. Бесспорным лидером мы являемся в оформлении потолочных пространств. Высокие потолки и атриумы – это наша работа.   

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