Команда 3D Maximum предлагает услуги визуализации, моделирования и создания анимационных роликов в программах 3Ds Max/Corona Render.

Мы подбираем самые выгодные ракурсы, грамотно выставим освещение и рендерим картинки высокого качества (1920×1080p и больше).

Наши услуги:

Архитектурная визуализация (интерьеры и экстерьеры помещений, квартир, загородных домов, небоскребов, вилл, шоурумов, ресторанов)

Визуализация предметов, стендов и механизмов

Промышленная визуализация (помещения заводов, фабрик, пром. механизмы)

3D Моделирование

3D Анимация (видео-инструкции, облеты зданий, интерактивные прогулки)

Понятные доступные цены и отличное качество!