Команда 3D Maximum предлагает услуги визуализации, моделирования и создания анимационных роликов в программах 3Ds Max/Corona Render.
Мы подбираем самые выгодные ракурсы, грамотно выставим освещение и рендерим картинки высокого качества (1920×1080p и больше).
Наши услуги:
- Архитектурная визуализация (интерьеры и экстерьеры помещений, квартир, загородных домов, небоскребов, вилл, шоурумов, ресторанов)
- Визуализация предметов, стендов и механизмов
- Промышленная визуализация (помещения заводов, фабрик, пром. механизмы)
- 3D Моделирование
- 3D Анимация (видео-инструкции, облеты зданий, интерактивные прогулки)
Понятные доступные цены и отличное качество!
- Услуги
- архитектурная визуализация
- Регионы обслуживания
- Украина
- Россия
- Казахстан
- Беларусь
- Узбекистан
- Адрес
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400000 Сумы
Украина
+380-950522405 3dmaximum.com