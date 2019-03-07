Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
3D Maximum
CGI/Визуализация Сумы
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • 3D Visualization of Kitchen , 3D Maximum 3D Maximum Столовая комната в стиле модерн Дерево Оранжевый
    3D Visualization of Kitchen

    Команда 3D Maximum предлагает услуги визуализации, моделирования и создания анимационных роликов в программах 3Ds Max/Corona Render. 

    Мы подбираем самые выгодные ракурсы, грамотно выставим освещение и рендерим картинки высокого качества (1920×1080p и больше). 

    Наши услуги:

    • Архитектурная визуализация (интерьеры и экстерьеры помещений, квартир, загородных домов, небоскребов, вилл, шоурумов, ресторанов)
    • Визуализация предметов, стендов и механизмов
    • Промышленная визуализация (помещения заводов, фабрик, пром. механизмы)
    • 3D Моделирование
    • 3D Анимация (видео-инструкции, облеты зданий, интерактивные прогулки) 

    Понятные доступные цены и отличное качество! 

    Услуги
    архитектурная визуализация
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Россия
    • Казахстан
    • Беларусь
    • Узбекистан
    Адрес
    400000 Сумы
    Украина
    +380-950522405 3dmaximum.com
      Add SEO element