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Студия дизайна <q>Сторица</q>
Дизайнеры Г.Ставрополь
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн-проект кухни-гостиной для девушки-студентки в г.Москва, Студия дизайна "Сторица" Студия дизайна 'Сторица' Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект кухни-гостиной для девушки-студентки в г.Москва
    Дизайн-проект кухни-гостиной 28 кв.м в солнечном Геленджике, Студия дизайна "Сторица" Студия дизайна 'Сторица' Гостиная в средиземноморском стиле
    Дизайн-проект кухни-гостиной 28 кв.м в солнечном Геленджике, Студия дизайна "Сторица" Студия дизайна 'Сторица' Гостиная в средиземноморском стиле
    Дизайн-проект кухни-гостиной 28 кв.м в солнечном Геленджике, Студия дизайна "Сторица" Студия дизайна 'Сторица' Гостиная в средиземноморском стиле
    +1
    Дизайн-проект кухни-гостиной 28 кв.м в солнечном Геленджике
    Гостиная в г.Ставрополе, Студия дизайна "Сторица" Студия дизайна 'Сторица' Гостиные в эклектичном стиле
    Гостиная в г.Ставрополе, Студия дизайна "Сторица" Студия дизайна 'Сторица' Гостиные в эклектичном стиле
    Гостиная в г.Ставрополе, Студия дизайна "Сторица" Студия дизайна 'Сторица' Гостиные в эклектичном стиле
    +2
    Гостиная в г.Ставрополе

     Более 10 лет мы занимаемся дизайном квартир, домов, кафе.... Наш основной подход - услышать Вас и воплотить Ваши желания в реальность. Мы работаем во всех возможных направлениях, но всегда - с акцентом на Вашу индивидуальность, в каждой детали стараясь подчеркнуть Ваш характер, стиль, образ жизни! Мы вкладываем наше время в Ваше пространство, чтобы Ваша жизнь была наполнена красотой и комфортом!

    Услуги
    Дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Московская область
    • Краснодарский край
    • Ставропольский край
    Адрес
    Пригородная, 193
    355026 Г.Ставрополь
    Россия
    +7-9614619903 www.100ritsa.ru
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