Наша студия специализируется на разработке проектов жилых домов и дизайна интерьеров с индивидуальным подходом к каждому заказчику. Анализируя вкусы и предпочтения заказчика, состав его семьи, увлечения, стиль жизни и многое другое, мы создаем пространство, в котором человеку комфортно находится с функциональной и с эстетической точки зрения.

В спектр наших услуг входит проектирование частных жилых домов и небольших общественных зданий ( офисы, рестораны, кафе, магазины и т. д.) , интерьеров любой сложности с жилой и общественной функцией. Также мы занимаемся разработкой малых архитектурных форм и благоустройством территории.