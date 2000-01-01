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studio forma
Архитекторы Ростов-На-Дону
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Проекты

Новый проект
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    • Частный жилой дом в Ростове-на-Дону, studio forma studio forma Дома с террасами
    Частный жилой дом в Ростове-на-Дону, studio forma studio forma Дома на одну семью
    Частный жилой дом в Ростове-на-Дону, studio forma studio forma Дома в стиле минимализм
    +1
    Частный жилой дом в Ростове-на-Дону
    Современный дом в пригороде Ростова-на-Дону, studio forma studio forma Дома с террасами
    Современный дом в пригороде Ростова-на-Дону, studio forma studio forma Дома в стиле минимализм
    Современный дом в пригороде Ростова-на-Дону, studio forma studio forma Дома в стиле минимализм
    +5
    Современный дом в пригороде Ростова-на-Дону
    Жилой дом в кп. Олимпийский г. Аксай, studio forma studio forma Дома с террасами Кирпичи
    Жилой дом в кп. Олимпийский г. Аксай, studio forma studio forma Дома с террасами Кирпичи
    Жилой дом в кп. Олимпийский г. Аксай, studio forma studio forma Дома с террасами Кирпичи
    +3
    Жилой дом в кп. Олимпийский г. Аксай
    Проект частного жилого дома 500м.кв. в Ростове-на-Дону., studio forma studio forma Дома в эклектичном стиле
    Проект частного жилого дома 500м.кв. в Ростове-на-Дону., studio forma studio forma Дома в эклектичном стиле
    Проект частного жилого дома 500м.кв. в Ростове-на-Дону., studio forma studio forma Дома в эклектичном стиле
    +6
    Проект частного жилого дома 500м.кв. в Ростове-на-Дону.
    Проект ландшафтного дизайна на Павло-Очаковской косе, studio forma studio forma Сад в средиземноморском стиле
    Проект ландшафтного дизайна на Павло-Очаковской косе, studio forma studio forma Сад в средиземноморском стиле
    Проект ландшафтного дизайна на Павло-Очаковской косе, studio forma studio forma Сад в средиземноморском стиле
    +12
    Проект ландшафтного дизайна на Павло-Очаковской косе
    Интерьер особняка в американском стиле, studio forma studio forma Гостиная в колониальном стиле
    Интерьер особняка в американском стиле, studio forma studio forma Гостиная в колониальном стиле
    Интерьер особняка в американском стиле, studio forma studio forma Бассейн в классическом стиле
    +14
    Интерьер особняка в американском стиле
    Показать все 11 проекты

    Наша студия специализируется на разработке проектов жилых домов и дизайна интерьеров с индивидуальным подходом к каждому заказчику. Анализируя вкусы и предпочтения заказчика, состав его семьи, увлечения, стиль жизни и многое другое, мы создаем пространство, в котором человеку комфортно находится с функциональной и с эстетической точки зрения.

     В спектр наших услуг входит проектирование частных жилых домов и небольших общественных зданий ( офисы, рестораны, кафе, магазины и т. д.) , интерьеров любой сложности с жилой и общественной функцией. Также мы занимаемся разработкой малых архитектурных форм и благоустройством территории.

    Услуги
    • Общественная и частная архитектура
    • разработка дизайн проектов
    • разработка малых архитектурных форм
    • дизайн среды.
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-Дону
    Адрес
    344000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9614252666 forma-rnd.ru

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