Наша студия специализируется на разработке проектов жилых домов и дизайна интерьеров с индивидуальным подходом к каждому заказчику. Анализируя вкусы и предпочтения заказчика, состав его семьи, увлечения, стиль жизни и многое другое, мы создаем пространство, в котором человеку комфортно находится с функциональной и с эстетической точки зрения.
В спектр наших услуг входит проектирование частных жилых домов и небольших общественных зданий ( офисы, рестораны, кафе, магазины и т. д.) , интерьеров любой сложности с жилой и общественной функцией. Также мы занимаемся разработкой малых архитектурных форм и благоустройством территории.
- Услуги
- Общественная и частная архитектура
- разработка дизайн проектов
- разработка малых архитектурных форм
- дизайн среды.
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону
- Адрес
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344000 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9614252666 forma-rnd.ru