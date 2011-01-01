Наша компания является официальным дилером строительных материалов ТМ «Рунит».

ТМ «Рунит» — это высокоизвестковые реставрационные сухие строительные смеси и краски. Материалы ТМ «Рунит» рекомендованы КГИОП г. Санкт-Петербурга к использованию на памятниках архитектуры.

ООО ТД «СтройСнаб» существует с 2011 года и уже успела себя зарекомендовать как надёжного поставщика материалов для реставрации, строительства и отделки.

Помимо товаров ТМ «Рунит» предлагаем Вам возможность поставки следующих материалов:

✓ напольные покрытия, комплектующие к ним и фанеру;

✓ кафельную плитку, керамогранит, затирки, клей;

✓ сантехнику, санфаянс, мебель для ванных комнат;

✓ инсталляции для подвесных унитазов;

✓ радиаторы Royal Thermo, биметаллические и алюминиевые;

✓ кондиционеры, водонагреватели, увлажнители и очистители Ballu, Electrolux;

✓ систему защиты от протечек воды Gidrolock;

✓ насосы SFA;

✓ жидкие обои Bioplast.