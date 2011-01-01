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ООО ТД <q>СтройСнаб</q>
Строительные материалы Екатеринбург
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    • Наша компания является официальным дилером строительных материалов ТМ «Рунит».

    ТМ «Рунит» — это высокоизвестковые реставрационные сухие строительные смеси и краски. Материалы ТМ «Рунит» рекомендованы КГИОП г. Санкт-Петербурга к использованию на памятниках архитектуры.

    ООО ТД «СтройСнаб» существует с 2011 года и уже успела себя зарекомендовать как надёжного поставщика материалов для реставрации, строительства и отделки.

    Помимо товаров ТМ «Рунит» предлагаем Вам возможность поставки следующих материалов:

    ✓ напольные покрытия, комплектующие к ним и фанеру;

    ✓ кафельную плитку, керамогранит, затирки, клей;

    ✓ сантехнику, санфаянс, мебель для ванных комнат;

    ✓ инсталляции для подвесных унитазов;

    ✓ радиаторы Royal Thermo, биметаллические и алюминиевые;

    ✓ кондиционеры, водонагреватели, увлажнители и очистители Ballu, Electrolux;

    ✓ систему защиты от протечек воды Gidrolock;

    ✓ насосы SFA;

    ✓ жидкие обои Bioplast.

    Услуги
    Комплектация строительных объектов
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    ул. Совхозная, 20А
    620057 Екатеринбург
    Россия
    +7-3432883874 tdstroysnab96.ru
    Законное владение

    620024, Свердловская обл., г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д.29, помещение 215

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