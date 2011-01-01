Наша компания является официальным дилером строительных материалов ТМ «Рунит».
ТМ «Рунит» — это высокоизвестковые реставрационные сухие строительные смеси и краски. Материалы ТМ «Рунит» рекомендованы КГИОП г. Санкт-Петербурга к использованию на памятниках архитектуры.
ООО ТД «СтройСнаб» существует с 2011 года и уже успела себя зарекомендовать как надёжного поставщика материалов для реставрации, строительства и отделки.
Помимо товаров ТМ «Рунит» предлагаем Вам возможность поставки следующих материалов:
✓ напольные покрытия, комплектующие к ним и фанеру;
✓ кафельную плитку, керамогранит, затирки, клей;
✓ сантехнику, санфаянс, мебель для ванных комнат;
✓ инсталляции для подвесных унитазов;
✓ радиаторы Royal Thermo, биметаллические и алюминиевые;
✓ кондиционеры, водонагреватели, увлажнители и очистители Ballu, Electrolux;
✓ систему защиты от протечек воды Gidrolock;
✓ насосы SFA;
✓ жидкие обои Bioplast.
- Услуги
- Комплектация строительных объектов
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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ул. Совхозная, 20А
620057 Екатеринбург
Россия
+7-3432883874 tdstroysnab96.ru
620024, Свердловская обл., г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д.29, помещение 215